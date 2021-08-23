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Общество23 августа 2021 10:15

Аэропорту Грозного присвоили имя отца главы Чечни Ахмата Кадырова

Больше трехсот улиц и переулков республики носят имена Рамзана Кадырова и его родственников
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Указ о присвоении имени первого президента ЧР подписал Владимир Путин

Указ о присвоении имени первого президента ЧР подписал Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном. В мае 2021 года в пресс-службе Общественной палаты Чечни сообщили, что Международный аэропорт Грозный "Северный" будет носить имя первого президента Чечни.

Уточнив, что почти 90% жителей проголосовали за него. Предлагалось назвать аэропорт и в честь участника Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза Мовлида Висаитова, советского танцора Махмуда Эсамбаева, известного чеченского писателя Абузара Айдамирова и других выдающихся жителей республики.

Чечня. Гудермесский район. Поселок Ойсхара. Портрет первого президента Чеченской Республики

Чечня. Гудермесский район. Поселок Ойсхара. Портрет первого президента Чеченской Республики

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кстати, этим летом именем покойного отца Рамзана Кадырова назвали еще и Чеченский государственный университет (ЧГУ). Представители вуза отметили, что инициатива принадлежала группе студентов и педагогов. Комплекс высоток "Грозный-Сити" и мечеть "Сердце Чечни", добавим, тоже носит имя Ахмата Кадырова. А прошлой зимой двухэтажному спортивному комплексу в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района республики присвоили имя Ахмата Кадырова - старшего сына чеченского лидера и воспитанника бойцовского клуба "Ахмат", названного в честь деда.

Виды Грозного. Мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова

Виды Грозного. Мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отметим, что 10 декабря 2020 года американские власти наложили санкции на футбольный клуб "Ахмат", Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб "Ахмат". Основанием послужил "Глобальный акт Магнитского" - документ, используемый Вашингтоном для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.

Всего в Чечне больше трехсот улиц и переулков носят имена Рамзана Кадырова и его родственников. И больше всего из них названы в честь первого президента Ахмата Кадырова.

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