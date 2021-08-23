Одного туриста унес поток: в Кабардино-Балкарии 15 человек заблокировала бурная река

МЧС ищет пропавшего человека, которого унесло течением. Фото: стоп-кадр видео с места событий

В ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что 15 туристов оказались изолированы из-за бурного потока реки. После проливных дождей уровень воды сильно поднялся, застав группу туристов врасплох.

Шестнадцатый турист упал в воду, его унесло течение. Спасатели выехали на место происшествия, чтобы вызволить группу и найти пропавшего человека.

- В 20:00 на место были направлены: ПСЧ-55 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД с. Гуниб в составе 5 чел., 1 ед. тех., группы спасателей Шамильской и Унцукульской ПСС в составе 2 ед. техники и 10 человек, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии с туристами в Карачаево-Черкесии, которые решили самостоятельно сплавиться по реке на катамаране. На борту двух плавательных средств находились по семь человек и по одному инструктору. Одна из лодок перевернулась, пассажиры второй кинулись на помощь и тоже оказались в воде.

Выбраться из воды при помощи инструкторов удалось 12 туристам, в числе которых один подросток.

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