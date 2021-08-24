Последствия ливня в Дагестане: повреждены дороги в пяти районах республики

Ливнями повредило дороги в Дагестане. Фото: пресс-служба Минтранс РД

В Дагестане прошедшими в ночь на 23 и 24 августа ливнями серьезно повреждены дороги в пяти районах республики: Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском и Курахском.

- Автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись повреждениям и разрушениям в виде размывов земляного полотна и обочин, селевых выносов и обвалов, разрушений дорожной одежды, водопропускных труб и элементов обстановки пути, - рассказали в пресс-службе Минтранса Республики Дагестан.

Поврежденными оказались несколько автодорог. Фото: пресс-служба Минтранс РД

Поврежденными в Левашинском районе оказались следующие участки дорог: Махачкала - Верхний Гуниб; Урма - Губден; Мамраш - Ташкапур-Араканский мост; Цудахар - Арши-Куппа. В Лакском районе: подъезд к селению Кукни от автодороги Кумух - Вихли - Вачи. В Гунибском районе: подъезд к селению Обох от автодороги Гуниб - Кумух; подъезд к селению Мегеб от автодороги Гуниб - Кумух; подъезд к селению Шулани от автодороги Гуниб - Цуриб; Тлогоб - Адага. В Курахском районе: подъезд к селению Хпюк от автодороги Курах - Усуг - Хвередж.

Проезд осуществляется по временной схеме. Фото: пресс-служба Минтранс РД

На данный момент проезд осуществляется по временным схемам движения.

- Для координации работ, определения объемов аварийно-восстановительных работ и обследования мостовых сооружений после на место выехали ответственные работники Дагестанавтодора, - уточнили в республиканском Минтрансе.

Восстановлением разрушенных участков дорог занимаются дорожные службы. Всего в работах задействовано 20 единиц спецтехники.

Также в Дагестане селевыми потоками в горах республики были унесены люди. Сейчас спасатели вместе с неравнодушными местными жителями ведут поиск пропавших. По данным МЧС РД, в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина были заблокированы 30 человек, двое пропали без вести. Ими оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождения.

В селе Хаджалмахи Левашинского района бурным потоком унесло отечественную легковушку, в которой находились мать и сын 1969 и 2001 годов рождения. Еще одного мужчину унесло в ГАЗеле в селе Куппа Левашинского района республики. Машину нашли, а поиски водителя продолжаются.

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