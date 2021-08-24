В Дагестане селевой поток унес в реку 5 человек и грузовик

На поиски людей отправились местные жители и группа спасателей. Фото: пресс-служба республиканского управления МЧС России

Сильный ливень в горах Дагестана вызвал ряд неприятностей. Так, спасатели вместе с местными жителями ищут в горах республики людей, унесенных селевыми потоками. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести. Ими оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождения.

В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло машину «ВАЗ-2107». В автомобиле в это время находились мать и сын 1969 и 2001 годов рождения. Еще одного мужчину унесло в ГАЗеле в селе Куппа Левашинского района республики.

Машину удалось обнаружить в 300 метрах, а вот самого водителя, к сожалению, не нашли. В пресс-службе республиканского управления МЧС сообщили, что заблокированных в Карадахской теснине эвакуировали в безопасное место.

В поисках пропавших задействованы десятки единиц техники и спасатели МЧС вместе с тысячью местных жителей.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала о трагедии с туристами в Карачаево-Черкесии, которые решили самостоятельно сплавиться по реке на катамаране.

На борту двух плавательных средств находились по семь человек и по одному инструктору. Одна из лодок перевернулась, пассажиры второй кинулись на помощь и тоже оказались в воде.