Зря дала взятку: победительница мирового конкурса красоты получила срок из-за сплетен

Елена Тверитнева Фото: СОЦСЕТИ

В Карачаево-Черкесии закончили рассматривать уголовное дело против экс-прокурора Елены Тверитневой. Женщину обвиняли в даче взятки начальнику отдела "М" (управление Службы экономической безопасности - Прим.) республиканского управления ФСБ России, рассказал источник сайта stav.kp.ru в правоохранительных органах.

В феврале 2020 года в КЧР задержали следователя полиции, который требовал у подозреваемого 300 тысяч рублей за закрытие дела. Мужчину взяли при передачи муляжа денег. В правоохранительной среде стал ходить слух о том, что к этому причастна прокурор Урупского района Тверитнева. И что задержанный якобы дает против нее показания.

- Такие разговоры обвиняемая слышала на работе и в общении с друзьями из правоохранительных органов. В своих показаниях она уверяла, что эти разговоры ее нервировали. И она попросила у приятеля, работавшего с задержанным, контакты начальника отдела "М" УФСБ России по КЧР, - рассказал собеседник "КП-Ставрополь".

Тверитнева связалась с сотрудником и попросила помощи, за что обещала заплатить 300 тысяч рублей. Женщина, согласно показаниям свидетелей, часть средств заняла у друзей. К примеру, подруга дала в долг 50 тысяч рублей и взяла для нее еще столько же взаймы у сестры. 11 февраля 2020 года в кафе Черкесска она передала деньги в конверте. И была тут же задержана - сотрудник ФСБ заранее сообщил о намерении прокурора дать взятку.

Елена в форме. Фото: пресс-служба Прокуратуры КЧР

- Обвиняемая полностью признала вину. Но что важно - слухи, из-за которых все в итоге произошло, не подтвердились. В суде следователь полиции сказал, что действовал один и ни с кем не собирался делиться деньгами, которые бы получил от взяткодателя.

Суд приговорил Тверитневу к 7 годам условно. 300 тысяч рублей, которые она насобирала на взятку, ушли в бюджет государства. Зато после вступления приговора в силу снимается арест с недвижимости экс-прокурора. А это - пять жилых помещений (общая площадь - 274 квадратных метров), два нежилых и три земельных участка общей площадью в 1,5 тысяч квадратных метров.

Осужденная работала в правоохранительных органах больше 30 лет - с мая 1988 года. Ранее она была заместителем прокурора Ленинского района Ростова-на-Дону. В 2018 году ее перевели в Карачаево-Черкесию.

Впервые Твертнева появилась в СМИ как участница конкурса красоты. В 2009 году 47-летней красотке удалось опередить 11 конкуренток в борьбе за звание "Миссис бабушка Вселенной". На тот момент у нее были внук и две внучки. За победу она получила корону и статуэтку Фемиды.