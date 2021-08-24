"Самые ненужные люди": Собчак прокомментировала слова Нурмагомедова о ринг-герлз

Фото: Владимир Веленгурин/Борис Кудрявов

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала фразу Хабиба Нурмагомедова о ненужности ринг-герлз в смешанных единоборствах. Накануне спортсмен на пресс-конференции "России Сегодня", отвечая на вопрос о турнире имени Абдулманапа Нурмагомедова, заявил:

- Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди.

Нурмагомедов настоял, что не навязывает свою точку зрения, но на его турнире девушек, выносящих таблички с раундами, не будет.

- Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим, - сказал спортсмен.

Собчак ответила дагестанцу в своем Telegram-канале.

- Это не лидер Талибана*, посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве. Его организовывает Eagle FC и AMC Fight Nights Global. Отец и первый тренер Хабиба скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусом.

*запрещенная в России террористическая организация

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