На Ставрополье фермеры превращают землю в пустыню

Фото: предоставлено героем публикации

Житель Курского района Виктор Тимофеев наблюдает, как уже несколько лет местные фермеры вредят природе.

- Три года назад у нас начали выкорчевывать деревья и распахивать земли. И из-за этого песок начал двигаться, - говорит Тимофеев.

Мужчина пригласил на место специалистов. Районное управление Росреестра подтвердило, что фермеры выкорчевывают и сжигают многолетние лесной массив, а после распахивают землю и огораживают ее рвами от диких животных. В итоге уровень песка поднялся и началось опустынивание соседних участков. А за ними - других. Россельхознадзор сделал кадры того, как идут работы по распашке земли и уничтожению деревьев. И это только один маленький участок.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

- Земля уже не будет давать всходы. Но самое страшное - люди стали уезжать. Потому что жить невозможно. На этих пастбищах раньше росла трава, там паслась тысяча голов крупного рогатого скота, овец. А сегодня животным негде это делать. Потому поголовье сокращается, - продолжает Тимофеев.

Имена фермеров, которые причастны к опустыниванию в Курском районе, известны. В беседе со специалистами Виктор Тимофеев узнал, что за распашку земли им грозит административная ответственность, а за выкорчевывание - уголовная.

- Кажется, что отношение к этой экологической катастрофе наплевательское. Никто не называет ее такой, потому что нет выводов экспертов. А их просто не пускают на территорию. Кроме того, из-за рвов, которыми огородились фермеры, нарушаются пути миграции диких животных.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, Тимофеев написал обращение в аппарат президента России и собрал необходимые 350 подписей. Из Москвы дело перенаправили в прокуратуру Ставропольского края.

Ответ администрации президента РФ. Фото: предоставлено героем публикации

В целом по данным минсельхоза региона, пески поглотили уже 50 тысяч гектаров земли, в зоне риска еще 383 тысячи га (6,8% сельхозугодий Ставрополья).

- Большую обеспокоенность вызывает состояние пастбищ на востоке, которые могут обеспечить пастбищным кормом лишь на 30-50 % от местной потребности. За последние 20 лет не только снизилась урожайность естественных кормовых угодий, но и сократилось время их вегетации [цветения], - сетуют в Северо-Кавказском научном аграрном центре.