В горах Кабардино-Балкарии нашли мертвой пропавшую 14-летнюю школьницу

Девочку искали двое суток

В Кабардино-Балкарии после двух дней поисков нашли тело пропавшей 14-летней Русалины Л. из поселения Кашхатау. В свой день рождения, 22 августа, школьница ушла из дома, предупредив родителей, что собирается отметить именины с подругами.

Вместо этого, как теперь выяснилось, она добралась до Нальчика, откуда уехала в Черекское ущелье.

У девочки есть сестра и брат

Отследив ее путь по камерам, спасатели вместе со следователями стали искать Русалину в районе тоннеля горной дороги, ведущей в Верхнюю Балкарию. Во вторник, 24 августа, при осмотре участка Урвань-Уштулу школьницу нашли мертвой возле пропасти глубиной около 150 метров.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе республиканского СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Судя по активности девочки в социальных сетях, она увлекалась аниме. Кстати, подруги в день рождения ее не видели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски туристки с гидом, пропавших в апреле во время восхождения на Эльбрус

Последний раз они выходили на связь две недели назад (подробнее)