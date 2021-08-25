«Ударная десятка» Ростеха впервые прошла в Ставрополе

Фото: радиозавод "Сигнал".

Спортивный проект «Ударная десятка», стартовавший в 2017 году, объединяет тысячи сотрудников предприятий и холдингов «Ростеха» разных отраслей и городов России.

В этом году эстафету юбилейного турнира по боксу и силе удара впервые принял Ставрополь. Участниками «Ударной десятки» стали порядка тысячи сотрудников радиозавода «Сигнал», входящего в состав Концерна Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех.

В день спортивных состязаний на территории завода развернулся настоящий праздник с оркестром, музыкальными номерами и показательными выступлениями армейцев.

Старт соревнованиям был дан высокими гостями, в числе которых - заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «КРЭТ» Александр Пан, первый зампредседателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, а также министр физической культуры и спорта Ставрополья Андрей Толбатов.

Открывая соревнования, директор «Сигнала» Андрей Кочерга отметил, что «благодаря Концерну у заводчан есть возможность проявить себя и в силе удара, и в силе духа, и в коллективизме».

- Предприятия Концерна уже пятый год принимают активное участие в «Ударной десятке». Среди преимуществ проекта - популяризация спорта и развитие корпоративного духа. В ставшем мне родным Ставрополе отборочный тур проходит впервые. Сотрудники «Сигнала» с большим энтузиазмом приняли в нем участие, в очередной раз продемонстрировав сплоченность и рвение к победе, - отметил Александр Пан.

Кстати, среди участников состязаний были и женщины, сила удара которых оказалась не меньше мужской.

Самым долгожданным и зрелищным стал турнир по боксу. Новоиспеченным бойцам дал наставления чемпион СССР Тимофей Осипов. Он показал свои фирменные приемы и пожелал удачи спортивным заводчанам. Бои оценивал рефери Михаил Аникеев.

На ринге сотрудники «Сигнала» показали отличную физическую форму и настоящее рвение к победе, чем очень порадовали болельщиков-коллег. По итогам турнира в разных весовых категориях были определены чемпионы. Четверо из них посоревнуются в финале, который состоится в Москве. К слову, призовой фонд большого финала «Ударной десятки» составит 3 миллиона рублей.