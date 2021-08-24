Покорил Эльбрус и забил 8 шаров: бильярдист установил мировой рекорд на высоте 4 км

Юрий Пащинский активно делился своими впечатлениями в социальных сетях. Фото: инстаграм спортсмена.

Юрий Пащинский - житель Москвы, чемпион мира, Европы и России по бильярду. 24 августа он стал четырехкратным чемпионом мира, а перед этим - покорителем Эльбруса.

Соревнование проходило на высоте 4320 метров в горах Кабардино-Балкарии. Пащинский пешком дошел до места и сыграл совершенно блестящую партию, забив 8 шаров с одного кия. Его никто не смог бы побить в этой партии, потому что он просто не подпустил бы его к столу.

Спортсмен признался, что для него больших усилий стояло восхождение на гору, а не сам мировой рекорд.

- Свыше 3.000 метров, головные боли колоссальные, пока вы не окажетесь ниже, боль не уйдет. Выше добавляется головокружение, оступаться и не падать невозможно. Несколько раз оказывался в опасной ситуации в десятках сантиметрах от обрыва. Здесь хейтеры недовольно ухмыльнулись, - поделился своими впечатлениями от восхождения Пащинский в инстаграм.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про кота-альпиниста, который вместе со своим хозяином взошел на Эльбрус. Кота зовут Граф, он родом из Нижнего Тагила.

По словам Андрея - хозяина Графа - мысль взойти на Эльбрус в компании с пушистиком, взятым полгода назад из приюта, ему пришла в голову после передачи о коте, побывавшем в Гималайских горах.

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