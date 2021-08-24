Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по мнению Forbes

После боя с Макгрегором он стал мультимиллионером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Forbes опубликовал рейтинг "50 самых успешных звезд России", в который вошли спортсмены, музыканты, телеведущие, модели и т.д. Во главе топа встал Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион в легком весе.

Хабиб родился в Дагестане и здесь встал на нелегкий путь профессионального спорта. Во всех начинаниях его поддерживал отец, который стал его тренером. Сначала Нурмагомедова хотели отдать на дзюдо и там строить его карьеру, но сам Хабиб выбрал смешенные единоборства.

- В UFC Нурмагомедов дебютировал в 2012-м и заработал $16 000 за победу над Камалом Шалорусом. Бой с Конором Макгрегором в октябре 2018-го, завершившийся шумной дракой, сделал Хабиба долларовым мультимиллионером и удвоил количество его подписчиков в Instagram: 6,5 млн за 12 часов до боя, 14 млн - в марте 2019-го, - сказано про спортсмена в рейтинге.

На втором месте оказался музыкант Моргенштерн, а среди блогеров самой успешной выступила Настя Ивлеева - она заработала почти 3 миллиона долларов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что дагестанский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осенью прошлого года заявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен сообщил после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 254, который для Хабиба снова стал победным. Сейчас Нурмагомедов выступает в роли тренера. Он готовил Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

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