От удара КамАЗ опрокинуло в кювет: в ДТП на Ставрополье погибли трое человек

Смертельное ДТП не стало препятствием для работы транспорта. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

Обновление информации на 22:00

24 августа 2021 года в Ставропольском крае в страшном ДТП погибли трое человек, один из которых - несовершеннолетний. На трассе "Кочубей-Зеленокумск-Нефтекумск-Минеральные Воды" в Нефтекумском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По версии следствия, водитель ВАЗ-2109 пытался совершить обгон на участке, где он был запрещен. По встречной полосе ехал КамАЗ. Легковушка не успела уйти в свой ряд и со всей силы врезалась в грузовик так, что он опрокинулся и улетел в кювет.

От удара КамАЗ опрокинулся и улетел в кювет

Свидетели события вызвали скорую помощь и полицию, а также попытались помочь участникам аварии. Водитель КамАЗ отделался шоком, его машина особо не пострадала. А вот водитель и пассажиры легковушки погибли на месте от травм - машину буквально смяло.

- Водитель и 2 пассажира легковушки (мужчины и подросток 17 лет, жители Нефтекумского городского округа и Левокумского муниципального округа) скончались на месте автоаварии, - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии погибли водитель легковушки и два пассажира

Движение автомобилей проходит в обычном режиме, а на месте происшествия разбирается полиция. Она установит все обстоятельства трагедии и определит вину каждого из участников ДТП.

Прокуратура также подключилась к следствию. Ведомство начало проверку по факту гибели людей.

- С целью надлежащего установления всех обстоятельств происшествия и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Нефтекумского района Владимир Бахтин, - сказано в сообщении прокуратуры.

Также на место происшествия выехал начальник ГИБДД России по Нефтекумскому городскому округу, подполковник полиции Петр Павлюченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП с маршруткой и «Mercedes» в Кабардино-Балкарии погиб один человек и 10 пострадали

Трагедия произошла на 433 км трассы «Кавказ» (подробнее).