Выпрыгнул из машины и спасся: пьяный водитель КамАЗа спровоцировал два ДТП

Полиция задержали "смелого" водителя. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

В Северной Осетии автомобилисты заметили на трассе КамАЗ, который странно себя вел на дороге. По словам очевидцев, водитель вилял и делал опасные маневры. Когда другой автомобилист хотел остановить его, КамАЗ влетел ему в дверь и сильно помял ее.

После того, как он помял дверь, водитель врезался в другой грузовой автомобиль. Избежать трагедии удалось чудом: водитель успел выпрыгнуть из автомобиля. В ряде ДТП никто не пострадал, только машины.

Полиция практически сразу откликнулась на вызов и отправилась в погоню. Свидетели засняли, как машина ДПС пытается прижать КамАЗ к обочине. Полиция задержала водителя, официальной информации о том, что он был пьян - нет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом ДТП в Ставропольском крае с участием КамАЗа. Но в этот раз виновником стал водитель легковушки, который вылетел на встречку и врезался "лоб в лоб" в грузовик.

Большегруз от удара отлетел и упал на бок в кювет. В аварии погибли три человека - водитель легковушки и два пассажира. Одному из них было 17 лет.

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