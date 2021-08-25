«Ударная десятка»: «Сигнал» принял эстафету юбилейного турнира по боксу и силе удара

Спортивные заводчане приняли участие в "Ударной десятке". Фото: радиозавод "Сигнал".

Ставропольский радиозавод «Сигнал», отметивший в этом году свой полувековой юбилей, принял участие в спортивном федеральном проекте Госкорпорации «Ростех» «Ударная десятка».

Стартовал проект в 2017 году. Он включает турнир по боксу и чемпионат по силе удара, объединяет тысячи сотрудников предприятий и холдингов «Ростеха» из самых разных отраслей и городов России.

На Ставрополье «Ударная десятка» состоялась впервые, участие в региональном туре проекта приняли более тысячи сотрудников радиозавода «Сигнал».

Уже осенью 2021 года все финалисты региональных отборочных туров традиционно соберутся в Москве на финальных состязаниях, чтобы побороться за победу и разделить призовой фонд в 3 миллиона рублей.

На территории завода в день проведения «Ударной десятки» развернулось масштабное праздничное действо - гостей встречали под звуки военного оркестра 247-го десантно-штурмового полка. Одни заводчане показывали недюжинную силу, нанося серии ударов по боксерской груше и выбивая призовые очки, другие готовились к схватке на ринге.

Среди официальных гостей спортивного мероприятия - заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Александр Пан, первый зампредседателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, а также министр физической культуры и спорта Ставрополья Андрей Толбатов. Старт турниру дал глава радиозавода «Сигнал» Андрей Кочерга, который заметил, что слово «ударный» для заводчан неслучайно: они умеют и ударно работать, и ударно отдыхать, «а благодаря Концерну есть возможность проявить себя и в силе удара, и в силе духа, и в коллективизме».

- Предприятия Концерна уже пятый год принимают активное участие в «Ударной десятке». Среди преимуществ проекта - популяризация спорта и развитие корпоративного духа. В ставшем мне родным Ставрополе отборочный тур проходит впервые. Сотрудники «Сигнала» с большим энтузиазмом приняли в нем участие, в очередной раз продемонстрировав сплоченность и рвение к победе, - отметил заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по ГОЗ Александр Пан.

Самым массовым состязанием в рамках проекта стал чемпионат по силе удара. Участвовали в нем все желающие, независимо от возраста, веса и пола. К слову, уже в процессе соревнований выяснилось, что представительницы прекрасного пола из числа сотрудниц предприятия нисколько не уступают мужчинам в силе удара. Выбить 224 килограмма одной правой? Легко!

Немногочисленным, но оттого не менее ожидаемым и ярким, стал турнир по боксу. На ринг выходила исключительно мужская часть заводского коллектива, среди которых как боксеры-любители со стажем, так и те, кто до этого дня тренировался совсем немного.

Наставления бойцам «Ударной десятки» давал чемпион СССР по боксу Тимофей Осипов. Тренер с легендарным «послужным списком» показал участникам турнира свою фирменную «двоечку» и напомнил о том, что зачастую рвение к победе намного важней натренированности. Оценивал схватки бойцов рефери Михаил Аникеев.

Каждый бой был ярким, интересным, а потому эмоции болельщиков зашкаливали. Но в итоге зрелищных поединков были определены чемпионы, четверо из которых в разных весовых категориях в конце года поедут в Москву на большой финал «Ударной десятки».

Что говорить, заводчане - народ спортивный. Многие сотрудники по нескольку раз в неделю посещают заводский спортзал, чтобы быть в форме, так что в грандиозном спортивном проекте работники «Сигнала» участвовали с большим удовольствием.

- Для нас важно, чтобы сотрудники завода могли проявить себя не только на рабочем месте, но и в рамках больших спортивных мероприятий. Это и элемент сплочения, и демонстрация своей физической формы. Можно сказать, что участие заводчан в федеральном проекте - это еще одна достойная оценка их труда, - сказал Андрей Кочерга, глава «Сигнала». - Каждый из сотрудников ежедневно старается создать что-то новое, и когда результат виден не только на уровне руководства завода, города и края, но и на федеральном уровне, то это мотивирует на дальнейшие большие свершения.

КСТАТИ

Состязания в рамках масштабного проекта сопровождались выступлениями приглашенных гостей. Так, для заводчан зажигательные треки исполняла кавер-группа «Личности», показательные выступления по рукопашному бою продемонстрировали десантники 49-й армии. Не пришлось скучать и детям заводчан - для них оборудовали специальную игровую зону.