Жительнице Ставрополья, затравившей одноклассницу дочери до попытки суицида, предъявлено обвинение

Дело передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранительные органы передали в суд дело 50-летней жительницы Кисловодска Ларисы П., которую обвиняют в попытке доведения до суицида одноклассницы своей дочери. Об этом сайту stav.kp.ru рассказал источник в суде.

- На самом деле, расследование закончили еще в марте 2021 года. В конце месяца дело зарегистрировали и 12 мая впервые рассмотрели. Но заседания уже несколько раз откладывались, в том числе - из-за неявки потерпевших или свидетелей, - сообщил собеседник.

Женщина была членом родительского комитета, в котором училась ее дочь. Проблемы класса ей не были чужды. В том числе те, что касаются взаимоотношений между школьниками. Лариса состояла во всех (даже ученическом) чатах, читала каждое сообщение детей и даже пользовалась авторитетом среди подростков.

За несколько лет тесного контакта у родительницы сложилось мнение о каждом. Одну девочку она сильно невзлюбила и стала травить - вживую и в сети. Сложно сказать, что не нравилось женщине. В немилость попадали и те, кто пытался защитить одноклассницу: например, мальчик Игорь, не ставший потворствовать женщине. В сеть утекли некоторые фрагменты голосовых сообщений Ларисы.

- Ух ты, сколько смелости у тебя! Я посмотрю потом дальше на твою смелость. Игорь, а ну быстро удали ее из группы! Быстро, пока я совсем не разобиделась на тебя! [...] Ты меня не понял, Игорек? Я тебе при встрече скажу, кто ты.

Когда дети ушли из чата, обвиняемая описывала другим, что бы сделала со своим недругом.

- Я ее (потерпевшую - Прим.) прям за косы хочу иной раз схватить, я тебе говорю - в школе я бы ее точно обрезала бы! Или зеленку вылила бы. Я отвечаю, сделала бы так.

14-летняя девочка не выдержала таких нападок и в октябре 2020 года попыталась свети счеты с жизнью. Медики успели спасти школьницу. Против 50-летней женщины было возбуждено уголовное дело.

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