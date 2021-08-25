В Карачаево-Черкесии за танец с невестой убили гостя свадьбы

Мужчины не поделили очередь Фото: Артем КИЛЬКИН

Кровавой разборкой закончилась пышная свадьба в Карачаево-Черкесии. Во время лезгинки с невестой началась перестрелка, в ходе которой был убит один человек.

Инцидент случился ауле Икон-Халк Ногайского района. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что массовая потасовка началась из-за нелепой случайности. Мужчины не поделили очередь за право танцевать с невестой. В итоге между сторонами завязалась драка, переросшая в перестрелку. Один человек погиб по пути в больницу.

Возможные виновные убежали со свадьбы. По информации источника "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах, это 31-летний Аслан Утагонов и 32-летний Самвел Киракосян. Первый уже задержан, второй все еще в бегах и, возможно, вооружен. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В КЧР расследуют инциндент со стрельбой на свадьбе, которую мог устроить высокопоставленный чиновник

Идет выяснение личности палившего в воздух гостя праздника [подробности]