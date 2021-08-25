Спасатели нашли труп мужчины, которого унесло потоком в Дагестане

Поиски других пропавших все еще идут. Фото: пресс-служба МЧС Дагестана

В МЧС по Дагестану сообщили, что спасатели нашли тело одного из пропавших туристов. Бурный поток унес его вниз на 4 километра от Карадахской теснины в Гунибском районе. Из-за сильных ливней 24 августа в теснине застряли 30 человек, двоих из них унесла вода.

Погибшим оказался житель Санкт-Петербурга 37 лет. Он был членом туристической группы, которая была не зарегистрирована. МЧС вызволило заблокированных в Карадахской теснине и эвакуировало их в безопасное место.

Также от сильных дождей пострадали жители села Хаджалмахи. Селевым потоком унесло машину "ВАЗ-2107". В автомобиле в это время находились мать и сын 1969 и 2001 годов рождения.

Еще одного мужчину унесло в ГАЗеле в селе Куппа Левашинского района республики. Машину удалось обнаружить в 300 метрах, а вот самого водителя, к сожалению, не нашли. Всего без вести пропали пятеро человек, одним из которых оказался погибший петербуржец.

Отметим, из-за проливных дождей в реках республики сильно поднялся уровень рек, сошли сели. От них пострадали люди, постройки, дороги, насаждения растений и т.д.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии с туристами в Карачаево-Черкесии, которые решили самостоятельно сплавиться по реке на катамаране. На борту двух плавательных средств находились по семь человек и по одному инструктору.

Одна из лодок перевернулась, пассажиры второй кинулись на помощь и тоже оказались в воде. Выбраться из воды при помощи инструкторов удалось 12 туристам, в числе которых один подросток.

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