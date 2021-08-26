Умер бывший генерал-майор милиции, оправданный по делу о покушении на жену брата из-за миллиардов

Александр и Владимир Туривненко

В Ставропольском крае скончался бывший генерал-майор милиции и фигурант громкого уголовного дела Александр Туривненко. Ему было 66 лет, на момент кончины содержался в СИЗО. Причина смерти мужчины пока не известна, сообщила сайту stav.kp.ru его адвокат Виктория Дергачева.

Александр и Владимир Туривненко

Покойный был братом влиятельного бизнесмена со Ставрополья Владимира Туривненко. Кроме бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, у предпринимателя был крупный санаторий в Кисловодске. Мужчина из-за несчастного случая погиб 3 октября 2017 года, когда осматривал свою стройку и упал с пролета между вторым и третьим этажами. Александр Туривненко не верил в такую версию событий. После смерти брата он управлял санаторием и искал доказательства, указывающие на иную причину смерти.

Однако 31 октября 2019 года Туривненко был задержан по подозрению в покушении на убийство. Следствие считало, что мужчина хотел "заказать" бывшую жену своего брата из-за миллиардного наследства (ориентировочная стоимость имущества - более 4 млрд рублей). Только на оружие киллеру было выделено 150 тысяч рублей, еще миллион полагался за всю работу.

Предполагаемый исполнитель обратился в правоохранительные органы. Убийство инсценировали, кадры с места передали заказчику. Против Александра Туривненко возбудили уголовное дело по статье "Покушение на организацию убийства из корыстных побуждений".

Коллегия присяжных оправдала мужчину. Источник "КП-Ставрополь" сообщал, что мужчину освободили в зале суда. Но позже его снова задержали и поместили в СИЗО.

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