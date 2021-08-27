Бросили на улице: 77-летняя уроженка КБР стала жертвой черных риелторов

Пожилую женщину бросили в хостеле, оплатив всего два месяца проживания. Фото: "Альтернатива".

Жертвой неизвестных людей стала 77-летняя уроженка Хауа Багировна Гайдукова, родившаяся в Кабардино-Балкарской АССР. Сейчас общественники ищут родных бабушки, которая осталась совершенна одна в огромной Москве.

О том, что бабушка попала в беду, сообщила хозяйка хостела, где бабушка проживала в последнее время. Женщина обратилась в общественную организацию «Альтернатива» и попросила помочь пожилой постоялице.

Со слов хозяйки хостела, незнакомец оплатил бабуле два месяца проживания. Последнее место прописки в паспорте - село Верхний Ингаш, Нижнеингашского района, Красноярского края, а родилась Хауа Багировна в солнечной Кабардино-Балкарии в 1944 году.

В качестве постояльца женщина прожила несколько недель, а потом ее внезапно парализовало. Работники вызвали скорую, но бабушка наотрез отказалась ехать в больницу. У нее начались проблемы с психикой - мерещились бесы.

- Вызванные скорая и полиция развели руками, - рассказывают в «Альтернативе», общественном движении против рабства в России. - Тогда хозяйка попросила нас о помощи.

Общественники вызвали платную скорую помощь. Бабулю все же удалось госпитализировать. Врачи сейчас проводят необходимые обследования, а волонтеры обещают следить за ее состоянием и пытаются найти родных или, хотя бы, знакомых пенсионерки.

- Мы будем следить за еë состоянием. Предполагаем, что когда бабушку выпишут, проблемы с психикой могут усугубить положение, - говорят в «Альтернативе». - Мы хотели бы найти еë родственников и близких.

История женщины остается неизвестной, сама она пока ничего внятно объяснить не может. Волонтеры не исключают, что Хауа Багировна могла стать жертвой черных риелторов.

Если женщина на фото Вам знакома, просим сообщить по телефону «Альтернативы» +7 (800) 550-71-40 или отправить сообщение в редакцию «Комсомолки» по адресу: e.berg@phkp.ru

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