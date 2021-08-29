7 пострадали, 5 человек погибли: в Георгиевском округе произошло массовое ДТП

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Фото: МЧС Ставрополья

В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что 29 августа 2021 года в Георгиевском городском округе произошла авария с участием четырех автомобилей. Три легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.

Всего пострадали 7 человек, один из них - ребенок. По предварительным данным погибли 5 человек. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Георгиевска.

- В реагирование на ликвидацию последствий ДТП привлечено 11 человек и 5 единиц техники, - сказано в сообщении.

ДТП произошло на дороге "Минеральные Воды - Кочубей". На месте работают спасатели, полиция и медики.

Пока неизвестно, кто стал виновником аварии. Фото: МЧС Ставрополья

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