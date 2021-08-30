В Ставрополе мужчина с лопатой ворвался в автосервис и стал избивать сотрудников

Злоумышленника пытались остановить другие сотрудники предприятия, но не вышло. Он угрожал им убийством, размахивая перед лицами лопату

29-летний житель Ставрополя с лопатой ворвался в местный автосервис и стал бить сотрудников.

При этом агрессивный молодой человек высказывал в их адрес угрозы убийством. Пострадавшие работники автосервиса обратились в отдел полиции с заявлением.

Выяснилось, что разъяренного мужчину возмутила припаркованная на въезде в его гараж машина работников автомобильного сервиса. Именно по этой причине 29-летний житель краевого центра решил наказать мужчин.

Во время инцидента злоумышленника пытались остановить другие сотрудники, на что агрессивный мужчина стал высказывать в их адрес угрозы убийством. Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Выяснилось, что этот человек ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные деяния.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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