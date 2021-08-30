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Происшествия30 августа 2021 10:55

В Ставрополе мужчина с лопатой ворвался в автосервис и стал избивать сотрудников

Агрессивный парень высказывал в адрес сотрудников предприятия угрозы убийством
Ася АСРЯНАся АСРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Злоумышленника пытались остановить другие сотрудники предприятия, но не вышло. Он угрожал им убийством, размахивая перед лицами лопату

Злоумышленника пытались остановить другие сотрудники предприятия, но не вышло. Он угрожал им убийством, размахивая перед лицами лопату

29-летний житель Ставрополя с лопатой ворвался в местный автосервис и стал бить сотрудников.

При этом агрессивный молодой человек высказывал в их адрес угрозы убийством. Пострадавшие работники автосервиса обратились в отдел полиции с заявлением.

Выяснилось, что разъяренного мужчину возмутила припаркованная на въезде в его гараж машина работников автомобильного сервиса. Именно по этой причине 29-летний житель краевого центра решил наказать мужчин.

Во время инцидента злоумышленника пытались остановить другие сотрудники, на что агрессивный мужчина стал высказывать в их адрес угрозы убийством. Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина избил работников автосервиса в Ставрополе лопатой
Видео: ГУ МВД по СК

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Выяснилось, что этот человек ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные деяния.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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