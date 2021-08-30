Мажор на «Лексусе» устроил ДТП, показывая дрифт-шоу на оживленной дороге Махачкалы

В аварию по вине лихача попала легковушка, чей водитель просто ехал по своей полосе

В Махачкале самоуверенный водитель синего «Лексуса» протаранил легковой автомобиль, показывая дрифт-шоу на оживленной дороге средь бела дня. Иномарка на высокой скорости выехала из-за угла, едва не сбив пешеходов, следовавших через улицу по «зебре». И понеслась с дымом из-под колес вперед, петляя на широкой проезжей части. Маневр закончился аварией. Видео с ней снял водитель из машины, ехавшей с «Лексусом» в попутном направлении.

Из ролика ясно, что в ДТП по вине лихача попала легковушка, чей водитель не нарушил ни одного правила, а просто ехал по своей полосе, на которую вынесло «выпендрежника». Так и не только окрестили гонщика свидетели случившегося. И была повреждена припаркованная машина.

В ГУ ГИБДД по Дагестану сайту stav.kp.ru прокомментировали произошедшее. К счастью, как стало известно, все живы. Пострадали водитель «Лексуса» и водитель «Лады Приоры», которую первый протаранил.

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