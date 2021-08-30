Фото: Тебердинский заповедник.

Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии преобразуют в национальный парк. Соответствующее решение принято на федеральном уровне. Постановление о смене статуса подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Весть о том, что заповедник станет национальным парком, вызвала ряд вопросов у местных жителей. Люди переживают, что леса могут начать вырубать, а земли - распродавать. Насколько обоснованы опасения жителей Карачаево-Черкесии, разбиралась «Комсомольская правда».

Тебердинский заповедник был основан в 1936 году. Расположен он на территории республики, но юридически он относится к федеральному центру и находится в ведении правительства страны. В 2018 году был принят закон об особо охраняемых природных территориях. Ряд заповедников страны, в том числе и Тебердинский, было решено перевести в национальные парки. Стоит отметить, что принятие данного решения - прерогатива федеральных властей.

Фото: Тебердинский заповедник.

- Преобразование - это инициатива не Тебердинского заповедника и не руководства республики, - поясняет Джамал Текеев, заместитель директора по научной работе Тебердинского заповедника. - Таких полномочий у региональных властей и, уж тем более, у руководства заповедника попросту нет. Единственный собственник заповедника - правительство Российской Федерации.

Решение властей о смене статуса обусловлено тем, что режим заповедника не соответствовал реалиям, так как на его территории расположен горнолыжный курорт Домбай на склоне горы Мусса-Ачитара. Чтобы курорт продолжил свое существование, нужно было изменить юридический статус территории, иначе пришлось бы снести все имеющиеся на склоне горы строения, так как рекреационная туристическая деятельность на территории заповедников запрещена федеральным законом № 33 «Об особо охраняемых природных территориях». Разрешен лишь экологический туризм.

С присвоением заповеднику статуса национального парка все его 112 тысяч гектаров площади будут поделены на четыре условные зоны: заповедную, особо охраняемую, зону хозяйственного назначения и рекреационного туризма, куда войдут 500 гектаров склона горы Мусса-Ачитара.

- В особо охраняемой зоне будут осуществляться 14 маршрутов, - говорит Джамал Текеев. - Никакого строительства, приватизации и другого рода вмешательств на этой территории производиться не будет. В заповедной зоне вообще исключено любое вмешательство человека в природу. Текеев отмечает, что эти две природоохранные зоны будут занимать 99% от всей территории Тебердинского национального парка. В зоне хозяйственного назначения будет расположена уже имеющаяся инфраструктура: усадьба-заповедник, административные здания и метеоплощадки. Иные особо охраняемые территории для этих целей задействованы не будут.

- В Тебердинском, как и во всех национальных парках России, законом строго запрещено индивидуальное гаражное и жилищное строительство, - разъясняет замдиректора заповедника. - Запрещено также выделение земель под садовые или огородные участки. Так что никаких дач, особняков и гаражей на территории нацпарка не должно быть и не будет.

Фото: Тебердинский заповедник.

По словам руководства заповедника, после того как заповедник будет преобразован в национальный парк, вся территория вокруг него шириной в один километр также приобретет статус особо охраняемой зоны.

- Отчуждение земель запрещено, как при одном, так и при другом статусе, - подтверждает Алик Динаев, директор Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. - Помимо этого, запрещено вообще менять статус земли в природоохранной зоне. Земля остается в ведении федеральных властей.

Проще говоря, обеспокоенность местных жителей о том, что земли заповедника могут перейти в частные руки - напрасна и не обоснована.

Несмотря на то, что решение о смене статуса Тебердинского заповедника принималось на федеральном уровне на основании закона, принятого в 2018 году, жителей Карачаево-Черкесии не оставили в неведении: по данному вопросу в 2019 году состоялись публичные слушания.

- В слушаниях принимали участие представители общественных организаций и жители Теберды, - рассказывает Алик Ачеевич. - Обсуждался вопрос: нужен национальный парк или нет. Специалисты тогда поясняли общественности, что на протяжении 85 лет заповедник и так работал в режиме национального парка.

По большому счету, сейчас меняется только название - суть остается прежней.

- Как и раньше, природоохранные инспекторы продолжат контролировать территорию, следить за общим состоянием лесных насаждений, - поясняет замдиректора заповедника.

Фото: Тебердинский заповедник.

Еще один важный фактор, который учитывался властями при принятии решения о преобразования заповедника в нацпарк, - судьба горнолыжного курорта «Домбай». В прежнем статусе курорт не может развиваться.

- Люди задаются вопросом, почему так долго, с 1995 года, решался вопрос. Мол, можно так и дальше жить, также пользоваться территорией заповедника в рекреационных зонах, ничего не меняя. Я хочу сказать, если мы оставим то же самое, наш курорт горнолыжный просто умрет, - говорит Валентина Ляшова, заместитель министра экологии и природных ресурсов. - Сегодня есть новые требования и к туризму, и к отдыху. Никто же не хочет вдоль асфальтных дорог гулять. Мы хотим подышать свежим воздухом, посмотреть на природу. Я лично очень приветствую экологический туризм. Мы идем по маршруту, не бродим по лесу, не рвем растения, идем целенаправленно к Турьему озеру, водопаду, чтобы полюбоваться, сфотографироваться и, когда этот маршрут будет обустроен, станет, несомненно, лучше. Отдохнуть на лавочке, выбросить в урну мусор, с комфортом полюбоваться панорамными видами - все мы от этого только выиграем.

По словам Ляшовой, Домбай в плане развития очень отстает от того же обновленного курорта «Архыз». В статусе заповедника нельзя было даже провести оснежнение склона и полноценную подготовку горнолыжных трасс, не говоря уже о возведении новых современных строений.

- Никакого развития здесь не происходило, не позволял природоохранный статус, - поясняет эксперт по туризму Вячеслав Греков. - Полагаю, что смена статуса привлечет инвесторов, начнется динамичное развитие курорта, появятся новые рабочие места. В плюсе останутся и местные жители, и в целом экономика республики.