Избили и бросили в воду: жителя Ставрополья похитили из-за интимных домыслов

Тимур из Кочубеевского района спасся, но озлобился Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае закончился суд по делу о похищении местного жителя Тимура Э. На скамье подсудимых оказались трое - Богдан В. и его друзья Сергей С. и Виталий Х. Главный задира обиделся на потерпевшего из-за оскорблений за спиной и слухов об его интимных предпочтениях.

Как мужчины расправились со ставропольцем в станице Кочубеевского района - рассказал источник сайта stav.kp.ru.

10 апреля 2017 года мужчины собрались в одном доме и стали выпивать. Но долгой посиделки не вышло. Через 20 минут группа села в "шестерку", чтобы поквитаться с Тимуром Э.

- Ключевым поводом неприязни стали слухи о том, что потерпевший за спиной оскорблял Богдана. Но свидетель (четвертый мужчина из компании, не участвовал в избиении, потому что был сильно пьян - Прим.) также уверял, что мужчины поехали после разговора о том, что Тимур занимался оральным сексом с девушкой. Чья это была девушка - не известно. Мужчин оскорбил сам факт, что потерпевший такое допустил, - рассказал источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела.

На месте Богдан перескочил через забор и предложил Тимуру поговорить вдали от лишних глаз. Группа выехала в лесополосу, где мужчине задали ряд вопросов. В том числе - главный. Ответы не понравились сначала Богдану, потом - Сергею и Виталию. Друзья поочередно били потерпевшего, пока он не терял сознание. За полчаса такое произошло дважды.

- Мужчины заставили потерпевшего залезть в багажник. А когда он стал противиться - запихнули силой. Обвиняемые поехали на берег Кубани. В багажнике Тимуру удалось позвонить маме и сообщить, что его похитили. Где он был - не смог пояснить. Потому женщина срочно обратилась к участковому, и они начали колесить по станице. Ему, кстати, повезло, потому что денег у него на счету не было и он кидал "перезвонишки".

На берегу Тимура выкинули в воду и заставили переплывать реку. В страхе, что его будут преследовать, он скрылся в лесу, уже в станице украл чьи-то тапочки со двора и украдкой добрался до работы матери. Там его и нашли - спящим, мокрым и побитым.

Описание судмедэкспертизы из приговора Фото: Варвара АНТОНОВА

- Когда потерпевшего отпустили, Богдан развез всех парней и вернулся к дому Тимура. Вытащил оттуда овцу и скрылся. Задерживали мужчину уже без овцы, свои сроки они получили только через четыре года после совершения преступления. К этому времени часть наказания потеряла свою силу в силу истечения срока давности. Богдан, например, был освобожден от ответственности за нарушение неприкосновенности жилища. Но что удивительно - даже находясь под следствием, Богдан успел еще наделать дел. В 2018 году ему вынесли приговор за угон мотоцикла. А до всей этой истории, еще в 2011 году, во время празднования Нового года он украл у маленького мальчика телефон.

Кочубеевский районный суд дал Богдану 2 года 8 месяцев колонии-поселения, а Сергею и Виталию - по 2 года 2 месяца. Краевой суд после жалобы оставил приговор без изменений. После инцидента Тимур замкнулся и озлобился, рассказывают его земляки. А источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах сообщил, что в апреле 2021 года его арестовали на сутки - за оскорбление матери в публичном месте и подстрекательство к драке.

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