«Пятёрочка» поддержала участников забега kavkaz.run в Пятигорске

Сеть установила боксы для сбора батареек, а также организовала несколько брендированных зон для разминки спортсменов.

«Пятёрочка» уже не первый год поддерживает спортивные мероприятия по всей стране и принимает в них активное участие. Торговая сеть знает, что марафон – это важное событие для каждого участника, и именно поэтому создает максимально комфортные условия для бегунов и гостей мероприятия.

Так, «Пятёрочка» организовала лаунж-зону для отдыха с мягкими пуфами, где можно зарядить гаджет и выпить свежевыжатый апельсиновый сок или горячий кофе из фрэш-бара. Кроме того, каждый бегун или гость мероприятия мог поучаствовать в разминке и заминке, сделать запоминающуюся видеооткрытку на спинере, а детям были доступны различные игры и развлечения.

Также в стартовом городке торговая сеть установила боксы для использованных батареек. Таким образом «Пятёрочка» стремится привлечь внимание потребителей к важности осознанного и экологичного потребления.

Кроме обычных спортсменов и любителей активного отдыха, в марафоне приняли участие ростовые куклы-фрукты. Команда «Пятёрочки» в брендированных костюмах также пробежала дистанцию вместе с участниками, подбадривая их и заряжая на победу. По завершении дистанции каждый бегун мог освежиться, пройдя через водяную арку, и сделать памятное фото в красочной фотозоне.

«Для нас очень важно быть социально-ориентированным бизнесом, слышать и слушать своих покупателей. Мы разделяем ценности здорового образа жизни, стремление побеждать снова и снова, поэтому предлагаем в наших магазинах только качественные и свежие продукты. Кроме ЗОЖ-инициатив, мы активно внедряем эко-проекты и формируем условия для населения, чтобы активных граждан, которые заботятся о природе, становилось больше. И мы искренне рады, что с каждым годом в нашей стране растет количество масштабных спортивных мероприятий, которые мы с радостью поддерживаем!», - комментирует Эльвира Бекташева, руководитель по маркетингу в макрорегионе «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка».