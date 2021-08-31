Группа туристов попала под лавину на горе Казбек

На высоте больше 4000 метров снежная масса накрыла людей Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кавказе туристы, совершавшие восхождение на гору Казбек с грузинской стороны, попали под лавину.

Альпинист рассказал дежурному из экстренной службы Грузии, что на высоте больше 4000 метров их группу настигла лавина. Под снежными завалами оказались трое. Как стало известно, все они - украинские альпинисты, попавшие в беду в нейтральной зоне.

Сайту stav.kp.ru в ГУ МЧС по Северной Осетии прокомментировали, что спасательной операцией занимается грузинская сторона.

- Эта группа у нас не регистрировалась, - ответили в ведомстве. - К ним вылетел вертолет из Грузии. Известно, что после схода лавины пострадала девушка. Предварительно сообщается, она сломала ногу.

Напомним, что весной этого года три сноубордиста спровоцировали сход лавины, катаясь в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии. Один из экстремалов травмировал тогда ногу. К счастью, обошлось без жертв. А 5 августа 2021 года во время камнепада на перевале Сталь Южный в Северной Осетии погибла 33-летняя альпинистка из Томска. Отколовшийся от скалы валун упал ей на голову.

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