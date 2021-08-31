Как уберечь подростков от кибермошенников

Общаться в интернете надо правильно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В силу многих обстоятельств дети остаются очень уязвимы перед мошенниками. Интернет стал основной площадкой для аферистов, промышляющих выманиванием у подростков денег или персональных данных их родителей.

Есть несколько распространенных схем, о которых обязательно нужно подробно рассказать детям.

В частности, потенциальную опасность несут онлайн-игры - в некоторых нужно знакомиться с другими игроками. Незнакомый человек вполне может оказаться мошенником, который предложит, например, выгодно купить какие-то объекты для онлайн-игры на фальшивом сайте.

Такой сайт обычно маскируется под настоящий, идентично и название - разница почти незаметна и заключается всего в одной-двух буквах. Схема такова, что после введения данных банковской карты никакой покупки не происходит. Но, завладев этими данными, мошенник получает доступ к банковскому счету.

Еще один «сценарий» сводится к тому, что переход на фишинговый сайт, например, через всплывающие во время игры баннеры может привести к потере доступа к аккаунту в игре, за который потом потребуют выкуп.

Другой распространенный способ мошенничества - взлом страниц подростков в соцсетях. Это может быть сделано для рассылки по всем друзьям просьбы срочно занять денег или сообщения вроде «лови свои фотографии», где прикрепленный файл содержит вредоносный код - он обеспечивает хакерам доступ к устройству, например, к мобильному телефону.

Подростки, которым не хватает карманных денег, могут попасться, откликаясь на объявления о быстром и легком заработке в интернете. Чаще всего такой заработок связан либо с выполнением каких-то заданий вроде интернет-кликов по платным объявлениям, или иногда аферисты под видом заданий предлагают совершать денежные ставки. В итоге у подростка на виртуальном счету даже может накопиться некая сумма, но для вывода такого заработка мошенники могут попросить привязать к виртуальному счету банковскую карту или потребовать оплатить с нее некую «комиссию». Таким образом, у злоумышленников окажутся не только все деньги, но и данные карты.

Опасность несут и тематические форумы. Там мошенники часто стараются подружиться с детьми, а потом убеждают их даже сфотографировать карты или документы родителей.

- Не случайно в число заданий для тематических игр и викторин по финансовой грамотности среди ставропольских школьников и студентов все чаще включаются вопросы по кибермошенничеству, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории края Надежда Герасименко. - Дети должны знать, что существуют подобные опасности, за чем именно охотятся преступники и что есть такое понятие, как информационная гигиена. Выполнение базовых правил безопасности и критическое отношение ко всем поступающим в интернете предложениям минимизируют шансы стать жертвой злоумышленников. Кроме того, стараемся объяснить родителям, почему в современном мире так необходимо грамотное финансовое воспитание и какие инструменты нужно для него использовать.

ВАЖНО!

5 правил для родителей

1. Надо неоднократно напоминать детям, что есть конфиденциальная информация и что никому ни под каким предлогом нельзя сообщать данные банковской карты, включая трехзначный код с обратной стороны, а также ПИН-коды и пароли из сообщений от банка.

2. Обсудите вопрос карманных денег и накоплений, правила разумного финансового поведения. Составьте вместе финансовый план накопления на желаемую вещь.

3. Расскажите подросткам, что перед онлайн-покупками всегда нужно обращать пристальное внимание на адресную строку, проверяя тем самым достоверность и безопасность посещаемых сайтов.

4.. Ограничьте сумму или количество списаний с детской карты.

5. Установите антивирус на всех гаджетах, которыми пользуется ребенок.

- Очень большую роль в этом вопросе играет фактор доверительности в семье. То есть когда взрослые и дети имеют контакт, могут говорить на любые темы и слышат друг друга. Причем разговоры о финансовой безопасности важно вести по формуле «а что будет, если…», разбирая все основные ситуации, - говорит ставропольский психолог Лилия Богуцкая, вице-президент Международной ассоциации практической психологии. - А что будет, если мошенники получат данные карты, если перейти по ссылке из SMS, если предлагают простейший заработок в сети и т. д. Кроме того, на конкретных примерах из вашей жизни поясняйте свое собственное финансовое поведение: почему не купили что-то, как копите на крупные покупки, почему дешевое и быстрое в интернете - это не всегда честное и порой даже опасное. При этом ребенок должен знать, что обо всем подозрительном, что им было обнаружено в интернете (или даже сделано!), он легко может рассказать и посоветоваться.

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