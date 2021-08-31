Школьник из Черкесска сбежал из дома и проехал полстраны на попутках, чтобы встретиться с интернет-любовью

Эдуард К.

В Тюмени наряд ППС задержал 15-летнего школьника из Черкесска Эдуарда К. Молодой человек сбежал из дома и проехал больше трех тысяч километров, чтобы встретиться с любимой, с которой у него была длительная переписка в интернете.

О пропаже Эдуарда стало известно 21 августа. Парень дождался, когда его родители уйдут из дома, и сбежал. При себе у него были рюкзак, пакет и немного наличных - на билеты и еду. За 250 рублей он добрался до Ставрополя на автобусе, а затем стал ловить попутки.

- Молодой человек планировал таким образом доехать до Новосибирска, - рассказал источник "Комсомольской правды - Ставрополь" в правоохранительных органах республики. - Версия, что парень сбежал из-за любви, с первых дней стала основной. Поисковики нашли переписку Эдуарда с девочкой, которая жаловалась на тяжелый нрав своего отца и часто высказывала мысли о побеге.

Тогда Эдуард решил действовать. Пока волонтеры (с 22 августа) и полицейские (с 23 августа) бились над тем, чтобы найти парня на Кавказе или уже в Сибири, он беспрепятственно проехал больше трех тысяч километров. И ни у одного попутчика не возникло вопросов к школьнику.

- Эдуард выглядит достаточно взросло - комплекция, рост больше 180 сантиметров. Такого легко перепутать со студентом. Хотя он только перешел в девятый класс, - отмечает собеседник "КП".

Парня заметили в Тюмени 29 августа и задержали для установления личности. К тому времени у подростка ничего не осталось, в том числе - телефона, который он задешево продал. До подруги ему оставалось ехать больше тысячи километров. Источник "КП-Ставрополь" отметил, что в отношении подростка никакой противоправной деятельности никто не совершал.

В прокуратуре КЧР корреспонденту "КП" сообщили, что ведомство проводит проверку.

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