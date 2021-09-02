Мать под арестом, родственники в шоке: что будет с детьми, которых мать хотела утопить в Тереке

Судьбу детей решит опека. Фото: Иван ВИСЛОВ

1 сентября 2021 года жителей Северной Осетии шокировала новость: в день, когда все вспоминали детей - жертв бесланской трагедии, 39-летняя женщина пыталась утопить родных сыновей, а после намеревалась покончить с собой. Произошло все в станице Змейской Кировского района республики. Мать привела троих детей - 3, 9 и 11 лет к Тереку, где одного из них тут же столкнула с обрыва в воду. 9-летний мальчишка смог схватиться за ветку, а его старший брат бросился к дороге в поисках помощи. Спас парнишку неравнодушный водитель, проезжающий мимо. Мужчина вызвал экстренные службы. Мальчика подняли на берег, осмотрели и привели в чувство.

Старший брат остановил попутку, чтобы попросить о помощи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Всех трех братьев увезли на «скорой» в больницу, а мать взяли под арест.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на жизнь малолетнего». СК и прокуратура начали проверку по факту попытки убийства маленького ребенка, сотрудники установят все обстоятельства инцидента.

- В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения. Кроме того, в ходе расследования будут тщательно изучены условия проживания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

Пока следственные органы пытаются установить все обстоятельства инцидента, который чуть было не привел к трагедии, с мальчиками работают врачи и кризисный психолог.

- Физических травм у детей нет, но эмоциональное состояние мальчиков тяжелое, - рассказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» Артур Кокаев, уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания. - Я вчера выезжал на место ЧП. Был с детьми и в больнице. Ребята были очень напуганы и не понимали, что вдруг произошло с мамой, почему она так поступила.

По словам Артура Кокаева, ребята очень привязаны друг к другу, стараются держаться рядом. После того, как психолог закончит работу, детей поместят в центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». В свою школу они пока вернуться не смогут, начнут обучение в учебном заведении при центре. Маму, скорее всего, лишат родительских прав, а судьбу детей решат органы опеки. Опеку над ними могут попытаться оформить, в том числе, и родственники по материнской линии. Пока известно одно - детей разлучать никто не станет.

- Пока рано говорить о том, с кем будут жить мальчишки, но разлучать их никто не станет. Они очень дружны, - пообещал детский омбудсмен республики Кокаев.

С детьми работают медики. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Северный Кавказ», мальчики росли в неполной семье. Мама воспитывала ребят в одиночку, в их свидетельствах о рождении в графе «отец» стоит прочерк. Но неблагополучной семья не была: мальчики жили в доме с мамой и бабушкой. Представители опеки, побывавшие в доме, говорят, что все необходимое в семье имеется. Мол, в доме чисто, холодильник не пустой. Мама длительное время работала в ветеринарной клинике. Неделю назад клинику закрыли на ремонт, женщина осталась временно безработной.

- На учете женщина не состояла, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии. - К специалистам с психическими проблемами подозреваемая ранее не обращалась. - Сейчас выясняются причины и обстоятельства, способствовавшие указанному случаю. Ход дела стоит на контроле районной прокуратуры.

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных органах, причиной случившегося стал бытовой конфликт. Женщина поругалась с пожилой матерью, в разгар ссоры схватила детей и бросилась к реке. О том, что в семье произошел разлад, и женщины не могут найти общий язык, родственники не знали, поэтому весть о произошедшем шокировала всех близких.

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