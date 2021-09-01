Школьник из Черкесска сказал, зачем убежал из дома за интернет-любовью: "Я устал от всех"

Парню угрожала опасность в Новосибирске - из теплых вещей у него был только свитер Фото: Архив "КП"

Эдуард из Черкесска и Полина из Новосибирска (имя изменено - Прим.) познакомились всего четыре месяца назад. Как это обычно бывает сейчас - все произошло в сети. 15-летние школьники общались в группе своего любимого блогера "PollmixaN". Потом перешли в личные сообщения. И когда стали общаться так - поняли, что любят друг друга.

Подростки общались на разные темы. Эдуард - битмейкер, Полина - автор коротких рассказов: тем для обсуждения у творческих людей уйма. Но кроме увлечений, они обсуждали и личное. В какой-то момент парень решился на путешествие в Новосибирск. В одиночку.

Ряд источников сообщает, что у Полины часто случились конфликты с отцом. А Эдуард хотел спасти ее. В беседе с корреспондентом stav.kp.ru он опроверг эту версию, но и не раскрыл истинную причину.

- Она не была в опасности, спасать её не нужно было. Там были другие причины, которые я не хочу разглашать. Да, я ехал, чтобы ей помочь, но жизнь Полины опасности не подвергалась. Скажу также, что это было связано с некой социальной усталостью. То есть, я устал от всех. И опять же желание помочь своей девушке.

21 августа, когда родители ушли из дома, Эдуард сбежал. При себе у него были три тысячи рублей, рюкзак и пакет с вещами и едой. Самое теплое из гардероба - свитер. Хотя средняя температура в Новосибирске в сентябре - около 13 градусов: по данным Яндекса, к середине месяца ночью холодает уже до 8 градусов. Но маршрут своего путешествия Эдуард продумал гораздо лучше.

- Я предварительно изучил весь маршрут и дорогу. Было около десяти или больше городов-пунктов. Сначала добрался до Ставрополя на такси, а весь остальной путь автостопом. Подбирали дальнобойщики.

- Не было к вам вопросов у тех, кто подбирал?

- Не всегда, а тем, кто спрашивал, я говорил, что мне 18. И они верили. Я в принципе могу быть похожим на совершеннолетнего (источник "КП" в правоохранительных органах подтверждал такую информацию - у 15-летнего подростка взрослая комплекция, рост больше 180 сантиметров - Прим.).

Фото: "Лиза Алерт"

- Трудностей в пути никаких не было. Все шло, можно сказать, как по маслу. А ночевать приходилось вместе с дальнобойщиками на их стоянках где есть кафе и прочее. У меня было 3 тысячи рублей. В пути я обменял свой телефон (стоимость около 32 тысяч рублей) и часы на другую модель и деньги. И у меня стало 8 тысяч рублей.

Эдуард проехал девять городов из запланированных и доехал до Омска. Больше 3,4 тысяч километров! До конечной цели оставалось около 650 километров. Но парень поехал в другую сторону - в сторону Екатеринбурга. Только в Перми он повернул обратно и 28 августа, когда оказался в Тюмени, был остановлен сотрудниками ППС.

- Я шёл на выезде из Тюмени в два ночи, шёл в сторону омского шоссе. По улице с моста ехал патруль, сотрудники задержали меня, потому что у меня не было документов. Позже по пути в отделение выяснилось, что я нахожусь в федеральном розыске.

Карта планируемого путешествия Эдуарда - из Черкесска до Новосибирска (красным - не пройденный отрезок) Фото: Яндекс.Карты

Сотрудники, занимавшиеся поиском подростка с 23 августа, забрали его из центра содержания несовершеннолетних. А 30 августа Эдуард был уже дома.

- Мы собирались убежать, она была заодно со мной. Мы собирались в Самару, там есть друг, который бы мог помочь с деньгами. А дальше действовали бы по обстоятельствам. Только после всего мы поняли, что зря все затеяли и бежать не надо было.

- Вы рассчитывали, сколько вам удастся укрываться?

- Была убежденность, что вас рано или поздно найдут. Это логично. В федеральном розыске долго не побегаешь. Мне же все-таки 15 лет: где-нибудь да прокололся бы.

1 сентября Эдуард пошел в девятый класс. За два дня парень полностью восстановился после долгого путешествия автостопом. В гимназии не особо обсуждают побег - словно ничего и не было. Даже одноклассники ничего определенного не говорят. Однако историей уже занимается прокуратура Карачаево-Черкесии.