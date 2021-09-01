Не испугался и спас брата: в Северной Осетии мать попыталась утопить сына в реке

Женщину уже арестовали и собираются завести уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2021 года Северную Осетию взбудоражила новость: местная жительница пыталась утопить 9-летнего ребенка в реке. Оказалось, что мальчик - ее родной сын. Еще двое детей наблюдали, как мать сталкивает брата с обрыва.

Все произошло в Кировском районе, у станицы Змейская. Женщина пришла к реке Терек с тремя детьми: 3,9 и 11 лет. По данным следственного комитета, она подвела девятилетнего сына к обрыву и столкнула его вниз.

Старший брат ужаснулся, но не растерялся: побежал к дороге искать помощи. Он остановил проезжающую машину и сказал, что его брат тонет. Водитель бросился на помощь.

Каким-то чудом ребенок ухватился за дерево и не утонул. Его вытащили на берег, привели в чувство, осмотрели. Никаких серьезных повреждений, отделался сильным испугом. Что же стало причиной рокового поступка? По данным следствия, женщина страдала от депрессии и хотела сначала убить детей, а потом покончить с собой. А причиной послужил бытовой конфликт.

Сейчас дети в безопасности, живы и здоровы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "покушение на жизнь малолетнего ребенка", женщину арестовали. СК и прокуратура начали проверку по факту попытки убийства маленького ребенка, сотрудники установят все обстоятельства инцидента.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В марте 2021 года пьяная мать из Северной Осетии решила принять ванную вместе с 6-месячной дочкой на руках. Она уснула и не заметила, как ее ребенок захлебнулся.

Женщину разбудил супруг, когда вернулся домой. Надо сказать, что помимо алкогольной зависимости на совести горе-матери судимость за кражу. Полиция Северной Осетии трижды добивалась лишения ее родительских прав.

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Следователи проводят проверку по данному факту (подробнее).