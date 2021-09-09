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Происшествия9 сентября 2021 14:45

На жительницу Ставрополья, кормившую дочь таблетками ради денег, завели дело

Виктория записывала приемы на камеру, чтобы разжалобить публику
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Виктория О.

Виктория О.

ГУ МВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против Виктории О., которую подозревают в мошенничестве в сети. Женщина использовала в своей афере 9-летнюю дочь и выдумывала себе и ей болезни.

Сначала Виктории уличили во лжи ее земляки. В социальных сетях, связанных с Георгиевском, появилась массовая рассылка о сборе средств на лечение местной воспитательницы детсада от рака. 29-летней женщине стали слать деньги, но через пару дней районный депутат Мхитар Михитарьянц сообщил, что история - фейк.

- У меня большой кредит. В залоге квартира, - объясняла Виктория в отделе полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас идет круг потерпевших, рассказали корреспонденту "КП-Ставрополь" в ГУ МВД по СК. Но уже известно, что таковых может быть в разы больше - ранее героем схем Виктории была ее дочь. В 2019 году она обратилась к ней с предложением:

Виктория работала воспитателем в детсаду

Виктория работала воспитателем в детсаду

- Хочешь поехать на море?

- Да!

- А давай всем скажем, что у тебя болят глаза?

Виктория на отдыхе с дочкой

Виктория на отдыхе с дочкой

Виктория создала страницу в Instagram, где объявила сбор средств на лечение дочки. Сама мать в видео не фигурировала, место жительства больной всегда менялось. Одним из таких, например, был краснодарский город Кропоткин. Число страниц и сумма собранного не установлены.

На последней странице, которую осмотрел корреспондент "КП-Ставрополь", ребенок якобы болел хронической почечной недостаточностью. На операцию ей нужно было более 1,9 млн рублей. Чтобы разжалобить публику, мать снимала такие ролики.

Виктория "кормит" дочку таблетками

Или такие.

Обращение дочери Виктории к подписчикам

Ребенок сейчас находится у матери. Но бывший муж Виктории в эфире "Пусть говорят" заявил, что намерен забрать девочку. В документах он не значится как родитель, поскольку того хотела усопшая мать Виктории (кстати, на ее похороны женщина собирала деньги, как минимум, дважды). Мужчина хочет доказать биологическое родство с 9-летней девочкой и забрать ее в свою новую семью.

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