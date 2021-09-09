На жительницу Ставрополья, кормившую дочь таблетками ради денег, завели дело

Виктория О.

ГУ МВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против Виктории О., которую подозревают в мошенничестве в сети. Женщина использовала в своей афере 9-летнюю дочь и выдумывала себе и ей болезни.

Сначала Виктории уличили во лжи ее земляки. В социальных сетях, связанных с Георгиевском, появилась массовая рассылка о сборе средств на лечение местной воспитательницы детсада от рака. 29-летней женщине стали слать деньги, но через пару дней районный депутат Мхитар Михитарьянц сообщил, что история - фейк.

- У меня большой кредит. В залоге квартира, - объясняла Виктория в отделе полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас идет круг потерпевших, рассказали корреспонденту "КП-Ставрополь" в ГУ МВД по СК. Но уже известно, что таковых может быть в разы больше - ранее героем схем Виктории была ее дочь. В 2019 году она обратилась к ней с предложением:

Виктория работала воспитателем в детсаду

- Хочешь поехать на море?

- Да!

- А давай всем скажем, что у тебя болят глаза?

Виктория на отдыхе с дочкой

Виктория создала страницу в Instagram, где объявила сбор средств на лечение дочки. Сама мать в видео не фигурировала, место жительства больной всегда менялось. Одним из таких, например, был краснодарский город Кропоткин. Число страниц и сумма собранного не установлены.

На последней странице, которую осмотрел корреспондент "КП-Ставрополь", ребенок якобы болел хронической почечной недостаточностью. На операцию ей нужно было более 1,9 млн рублей. Чтобы разжалобить публику, мать снимала такие ролики.

Или такие.

Ребенок сейчас находится у матери. Но бывший муж Виктории в эфире "Пусть говорят" заявил, что намерен забрать девочку. В документах он не значится как родитель, поскольку того хотела усопшая мать Виктории (кстати, на ее похороны женщина собирала деньги, как минимум, дважды). Мужчина хочет доказать биологическое родство с 9-летней девочкой и забрать ее в свою новую семью.

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