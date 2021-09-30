Бабье лето придет на Ставрополье в октябре

Октябрь еще порадует ставропольцев теплыми денёчками. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье установилась непривычно прохладная погода. «КП-Ставрополь» изучила прогнозы популярных сервисов погоды и выяснила, порадует ли ставропольцев бабье лето и каким в крае будет октябрь-2021.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», октябрь на Ставрополье выдастся стабильно прохладным, а самые теплые дни придутся на 4 - 8 октября. В эти дни воздух прогреется до +17 градусов днем и не опустится ниже +11 градусов ночью. В среднем температура воздуха днем в первой половине месяца составит +13...+15 градусов днем, ночью не ниже +10 градусов. Вторая половина месяца будет немного прохладней. В дневное время средняя температура будет +10...+12, а ночью не ниже +8 градусов. Сервис прогнозирует на месяц: 6 ясных дней, 9 дней с длительными осадками и 15 дней с переменной облачностью.

Сайт Gismeteo.ru на данный момент предоставляет прогноз лишь до 20 октября. Существенных отличий от прогноза предыдущего сервиса погоды, но Gismeteo.ru «сократил» количество теплых дней в начале месяца до одного дня. Теплой, по данным сервиса, будет лишь суббота 2 октября. В остальные дни средняя температура днем составит +13, ночью +5...+7 градусов.

Meteovesti.ru обещает теплое начало октября и настоящее бабье лето с 17 по 22 октября. Так, согласно прогнозу, первая половина октября будет дождливой и теплой: средняя температура днем +17 днем и +9 ночью. А с 17 по 22 октября на Ставрополье будет бабье лето - средняя температура днем составит +21...+22 градуса, ночью до + 9. Самыми холодными днями станут 27 и 28 октября, когда дневные температуры не превысят отметку в +7 градусов.

К слову, ни один из популярных сервисов погоды не прогнозирует на октябрь заморозки и снег.

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