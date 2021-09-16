Первый магазин «МКС+Бренды Ставрополья» открылся в краевом центре

В Ставрополе открылся торговый комплекс, где представлены только местные продуктовые бренды Фото: Елена БЕРГ

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

В Юго-Западном районе Ставрополя открылся первый магазин молочного комбината «Ставропольский», в котором представлена продукция исключительно региональных производителей. Магазин «МКС+Бренды Ставрополья» на Доваторцев, 41 создан в рамках реализации регионального информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!». В нем представлен весь ассортимент магазина «МКС», а это более 500 наименований продукции, а также товары 22 самых известных производителей Ставропольского края: мясная и рыбная продукция, кулинарные и хлебобулочные изделия, минеральная вода и многое другое.

Новый магазин «МКС+Бренды Ставрополья» находится на улице Доваторцев, 41. Фото: mokostav.com

В торжественном открытии «МКС+Бренды Ставрополья» приняли участие почетные гости: зампредседателя Государственной Думы России Ольга Тимофеева, глава краевого центра Иван Ульянченко, председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин и местные жители, которые стали первыми покупателями качественной ставропольской продукции, представленной в новом магазине.

Торжественное открытие магазина состоялось 15 сентября 2021 года Фото: Елена БЕРГ

- На этом месте долгое время была заброшенная автостанция, что никак не украшало главную въездную в город улицу, - сказал на торжественной церемонии открытия Иван Ульянченко, глава администрации города Ставрополя. - В достаточно короткие сроки совместно с акционерным обществом «МКС» мы разработали и реализовали данный проект, который, я уверен, станет одним из любимых горожанами.

По словам градоначальника, новый магазин станет не только украшением улицы Доваторцев, но и, самое главное, будет обеспечивать жителей качественной ставропольской продукцией.

В магазине можно найти хлебобулочные изделия на любой вкус. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

- Отрадно то, что в новом фирменном магазине молочного комбината «Ставропольский» будет реализовываться не только молочная продукция — здесь будут продавать и товары большого количества производителей Ставропольского края. Мы, в свою очередь, будем принимать в городе все меры для продвижения продукции наших, ставропольских, производителей, - отметил Ульянченко.

Городские власти стараются всячески поддерживать местного производителя. Так, в краевом центре регулярно проводится уже ставшая традиционной акция «Овощи к подъезду».

Поддерживать производителей Ставрополья пообещал и председатель комитета СК края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин Фото: Елена БЕРГ

- На данный момент заключено более 120 договоров с товаропроизводителями и фермерами по реализации овощей и фруктов, что дает возможность жителям приобретать продукцию с «поля» без посредников, без наценок. Акция будет длится до тех пор, пока позволяет погода. Фермеры с большим удовольствием откликаются на наши предложения, так как это отличная возможность самим реализовать свою продукцию. Это и заработок, и, несомненно, моральное удовлетворение от того, что его труды оценены по достоинству, - отметил Ульянченко.

В КРАЕ ПОЯВИТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ

Поддерживать производителей Ставрополья и работать над развитием нового формата взаимодействия производителей пообещал и председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

- Мы, несомненно, продолжим развивать данный формат. В скором времени у нас появится региональная торговая сеть, которая объединит производителей местной продукции, - отметил Денис Полюбин.

В торжественном открытии «МКС+Бренды Ставрополья» приняли участие почетные гости Фото: Елена БЕРГ

«МКС+Бренды Ставрополья» - это второй крупный проект ставропольского молкомбината. Первым стал премиум-магазин на улице Морозова в краевой столице.

- Наш премиум-магазин три года назад был признан «лучшим магазином России»,- рассказывает Сергей Анисимов, генеральный директор АО «Молочный комбинат «Ставропольский». - Надеюсь, что и этот магазин также будет номинирован.

По его словам, многие из производителей, принявших участие в проекте, уже давно входят в число партнеров молочного комбината, а партнерство выстраивается в формате «В2В» - бизнес для бизнеса.

В новом комплексе представлено около 15 видов минеральной воды местных производителей. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

- Партнеры закупают нашу продукцию для производства своей, - поясняет Сергей Анисимов. - Например, есть производитель мясной продукции, который уже не один год покупает у нас лактозу для кормления поросят.

Открытие «МКС+Бренды Ставрополья» - удачный пример взаимодействия краевых и городских властей, а также представителей малого и среднего бизнеса, который выгоден всем участникам проекта. В плюсе, конечно же, и местные жители, у которых появилась возможность приобрести в одном месте разнообразную качественную продукцию местных производителей по очень выгодной цене.