Жители Дагестана устроили погоню на машине, полную краденных баранов

Полиция пытается найти хозяев животных

Дагестанские полицейские предотвратили кражу шести баранов. Беглецы пытались увести животных в "шестерке". Но техника подвела!

Стадо мирно паслось на пастбище в Кизлярском районе. Пока к нему не примчали воришки, которые, казалось, продумали все. Мужчины максимально освободили машину и после кражи еще долго оставались незамеченными. На обратном пути машина, полная баранов, смутила полицейских. Они решили остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования инспекторов. Началась погоня.

На полпути у злоумышленников пробилось колесо. Толкать воз с поклажей, когда на хвосте полиция - дело проигрышное. Потому после поломки ворошки пустились в бега, бросив и баранов, и железного коня.

Полицейские были добрее к живности. Накормили, начали поиски хозяев. Чтобы небольшое стадо полностью поместилось в салоне - сотрудники даже убрали переднее сидение. Сейчас они на территории кизлярского отдела МВД.

- Лица, причастные к краже, установлены, - уверяет автор видео.

Если хозяева живности напишут заявление, то воришкам грозит уголовная ответственность по статье "Кража". Стоимость баранов в Дагестане варьируется в зависимости от породы. Средняя цена - около 5 тысяч рублей, соответственно причастные украли на сумму в районе 30 тысяч рублей.

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