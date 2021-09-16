На реконструкцию кислородной системы в больнице Северной Осетии, где скончались 9 пациентов, выделили более 110 млн рублей

9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции: прорвало трубу, по которой подавался основной поток кислорода для пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца октября 2021 года планируют завершить реконструкцию кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе.

На эти цели выделили 113,2 млн рублей. А в другом крупном медучреждении региона - республиканской клинической больнице - продолжается установка двух дополнительных емкостей кислорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции: прорвало трубу, по которой подавался основной поток кислорода для пациентов.

В тот момент в реанимационном отделении находилось около 75 тяжелобольных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В результате в тот же день скончались девять человек.

Позже стало известно о смерти еще двух пациентов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», проводит проверку и прокуратура. Задержан главный врач больницы.

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