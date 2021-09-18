Где фермерами взять гранты на хозяйство, как рекламировать свою продукцию и кому продавать

Президент агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

14% всей продукции, которая производится в России — фермерская. Одни сетуют — не так уж много. Но статистика говорит, что еще десять лет назад было в семь раз меньше: скромные 2%. В стране начали появляться люди, которые бросают офисную суету и городские пробки, переезжают в сельскую местность и открывают свое дело на земле. За пандемию число таких подвижников только выросло.

У новичков, да и у опытных аграриев, нередко бывают вопросы. Есть ли гранты на его бизнес, где бы получить дополнительные знания и как сделать так, чтобы потребитель узнал о моем товаре? «Комсомольская правда» поговорила с президентом агропродовольственного фонда «Своё», ведущим проекта «Своя еда» Андреем Даниленко. Он посетил ни один десяток фермерских и агропромышленных предприятий. Сам работает в сфере в сельского хозяйства больше 20 лет.

«МЫ НЕ ИМПОРТОЗАВИСИМЫЕ»

«Своя еда» — это цикл фильмов о сельском хозяйстве, компаниях, людях, которые вносят вклад в развитие агропромышленного комплекса России. Необычный для нашего времени проект, когда плодится контент исключительно увеселительного плана. А здесь лаконично, ярко, на живом примере для тех, кто интересуется таким бизнесом. Рядовой потребитель вряд ли сможет посмотреть изнутри реальное хозяйство, наблюдать весь процесс производства от земли до конечного продукта и его пути в магазин на прилавок.

— Изначально это инициатива Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, — говорит Андрей Даниленко. — Хотели рассказать людям, что у нас в России много всего производится. Мы не импортозависимые — хотя некоторые об этом стараются говорить. У потребителей возникает много сомнений и мифов о российской еде. Нужно рассказать людям, что есть производители по всей стране. И они делают очень вкусную необычную продукцию. Ее можно с удовольствием покупать и потреблять.

В свои фильмах Даниленко рассказывает не только о бизнесе и производстве. Но и развеивает мифы, которые окутывают сознание любого потребителя.

— Например, с экспертами рассуждаем на тему пестицидов, можем рассказать, вредно молоко или не нет, правду о химии и реальной пользе органических продуктов. Это же тоже очень важно! У нас есть интервью со специалистом, которая рассказывает, как отличать безопасный продукт от другого. Например, вы знали, что орехи, если их вынуть из скорлупы подвержены разным микробам и могут представлять опасность?

СВОЙ ПАРМЕЗАН СДЕЛАЛИ. КАК ЕГО ПРОДАТЬ?

Фермерство в России сейчас в уязвимом положении: оно активно развивается, но без финансовой поддержки так и не сможет твердо стоять на ногах. Помогают ли нашим фермерам и достаточно ли этих инвестиций?

— Существует государственная программа поддержки. Есть гранты и программа развития сельских территорий. Сейчас огромное количество людей сейчас получают финансовую поддержку государства и региональных властей, — поделился собеседник.

Например, в КЧР активно развивают интенсивное садоводство в рамках целевой программы, поддерживают развитие садов на личных приусадебных участках. Эта инициатива при поддержке Рашида Темрезова позволяет и кратно повысить урожайность, и дать новые рабочие места. В республике также активно развивается производство чистой органической мясной и полочной продукции.

Андрей Даниленко рассказывает: в России к 2021 году наладили выпуск многих замечательных агропродовольственных товаров. Нередко это локальные продукты — так называемые бренды региона, которые исторически определяются его спецификой.

Например, в Башкирии делают мед и кумыс, а в Калининградской области — шпроты. Экологически чистая Карачаево-Черкессия славится бараниной и становится новой агро-туристической точкой притяжения. Немало и ноу-хау у наших фермеров. Так в Пензе наладили выпуск кленового сиропа, а в Подмосковье появились первая в стране ферма улиток. По всем регионам гремит «сырный бум»: кто только не выпускает теперь отечественные пармезан и горгонзолу. И ведь получается достойно!

Только не стоит забывать, что современные правила рыночной экономики не только в том, чтобы оказать поддержку бизнесу и создать продукт. Товар необходимо продать по справедливой цене. Решить проблему с рынком сбыта для небольших производств — одна из насущных задач. Локальным фермерам трудно состязаться объемами и ценами с мощными комбинатами. Хотя бы потому, что они заняты на земле. На изучение маркетинга не остается времени.

— Для решения этой задачи есть целая экосистема Россельхозбанка — «Свое родное». Через нее продвигается фермерская продукция. Этому же способствует сайт нашего фонда, YouTube-канал, мой Instagram. Все работает на то, чтобы двигать эту продукцию. Кстати, Россельхозбанк инициировал в 27 регионах страны школы фермера, куда можно приходить тем, кто-либо занимается фермерством, либо планирует и хочет получить подготовку, образование. Расскажут не только как производить, но и как продавать продукцию.

В продолжение разговора о том, как решить задачу со сбытом, эксперт считает, что один из выходов — объединяться, создавать кооперативы. Плюс организовывать фермерские рынки.

— Тоже очень важный инструмент. В рамках проекта «Своё» есть фермерские фестивали, чтобы люди могли прийти и познакомиться с продукцией, а потом искать ее в магазинах. Фермерские рынки и кооперативы — это самый главный инструмент на сегодняшний день для продвижения.

НА ЗАМЕТКУ

Как фермерами и всем интересующимся этой сферой узнать больше

1. YouTube-канал «Своя еда».

2. Сайт агропродовольственного фонда «Своё».

3. Следить за личным инстаграмом Андрея Даниленко.

4. Изучить маркетплейс Россельхозбанка «Свое родное».

— Если вы хотите стать участниками вашей программы — выходите на связь. У нас очень много интересных проектов, грантов. С удовольствием будем помогать, поддерживать и делать очень вкусную еду для наших потребителей. Если вы только в начале пути и не знаете с чего начать — тоже пишите. Мы сориентируем, дадим совет, — рассказал Андрей Даниленко.