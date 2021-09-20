Под Минводами нашли цинковый гроб 8-летней девочки

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ставропольского края обнаружили в лесополосе "груз 200" - открытый и брошенный. Кадры с места публикуют свидетели ЧП.

Источник "КП-Ставрополь" пояснил, что гроб нашли в Минераловодском городском округе, около дороги между Левокумкой и Загорским. Согласно бирке, внутри лежала девочка 2013 года рождения. Ребенок умер еще в июле 2021 года в реанимации Санкт-Петербурга из-за сепсиса, вызванного заболеванием головы. У умершей была внутримозговая гематома.

Бирка, найденная в цинковом гробу Фото: СОЦСЕТИ

Тело было решено перевезти в Ставропольский край. Ее хоронили в обыкновенном гробу, а цинковый выбросили. Кто это сделал - выясняют правоохранительные органы.