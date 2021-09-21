Детский сад в Ставрополе, где избили ребенка, закрыт решением суда

В детском саду выявлены множественные нарушения. Фото: Олег Укладов

В Ставрополе закрыли частный детский сад, где в июле 2021 года произошел скандал с избиением полуторагодовалого ребенка. Решение о запрете деятельности по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми вынес Октябрьский районный суд по результатам проведенной в садике прокурорской проверки.

Как удалось установить проверяющим, частный сад работал без лицензии и с многочисленными нарушениями.

- Выявлены множественные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые не обеспечивали условия для безопасного пребывания детей и создавали реальную угрозу причинения вреда здоровью, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе Октябрьского районного суда города Ставрополя. - Деятельность по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми запрещена до полного устранения выявленных нарушений.

Сад работал без лицензии. Фото: СУ СКР по СК.

Напомним, скандал в частном садике произошел 2 июля 2021 года, когда ставропольчанка Виктория пришла забирать сына домой и ужаснулась. Ребенок был в ссадинах. О том, что произошло с малышом маме рассказала нянечка детского сада. По ее словам, мальчика побил муж воспитателя, которая по сути и является хозяйкой садика. Женщина отметила, что к рукоприкладству в садике прибегают систематически, а больше всех достается малышам, которые еще не научились говорить.

Мальчика с травмами госпитализировали в городскую больницу №4, где он вместе с мамой провел несколько дней. Мама пострадавшего малыша решила больше не водить сына в частный сад, а о том, что произошло рассказала рассказала правоохранительным органам и СМИ.

По факту получения травм ребенком краевые прокуратура, МВД и СКР инициировали проверку. В отношении хозяйки детского сада завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности».

К слову, не все родители, чьи дети посещали частный садик, поддержали Викторию. Более того, в родительском чате набросились на ставропольчанку, чей полуторогодовалый сын попал в больницу после избиения в саду. Некоторые остались недовольны обращением женщины в правоохранительные органы, обвинили ее в клевете и набросились с критикой, оскорблениями и угрозами.

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