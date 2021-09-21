На АЗС в Ингушетии взорвался газовый баллон в "Газели"

Фото с места ЧП

В Назрани на заправке взорвался газовый баллон, установленный в "Газель". Видел с места ЧП публикуют в социальных сетях.

Возможной причиной происшествия называют неправильный монтаж. Баллон якобы заправляли впервые, там-то и вскрылся такой недочет. От взрыва оборудование и обшивка АЗС сильно повредились. На кадрах видно, что часть потолка упала рядом с водителем. В момент взрыва в "Газели" никого не было.

"ПЛАМЯ ГОНИТСЯ ЗА ЛЮДЬМИ"

В августе 2019 года в Сунженском районе Ингушетии произошел другой взрыв на газовой заправке. В аварии пострадали шесть человек. В результате происшествия сгорела сама заправка и соседняя шиномонтажная мастерская. Позже в сети появились страшные кадры, как взрывается АЗС - кстати, работающая незаконно.

Смотреть видеосюжет "Пламя за нами": как огонь преследовал людей во время взрыва газовой заправки в Ингушетии

Против владельца оборудования было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".