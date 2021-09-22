Полицейские показали сестрам из Ставрополя секс-видео и раскрыли преступление

Ставрополец считает, что эти видео смешные Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Ставрополя Влад Г. (имя изменено - Прим.) пользовался ВКонтакте девять лет. Загрузил больше 3 тысяч фотографий, завел 763 друзей. Еще 182 пользователя следили за жизнью ставропольца как подписчики. Страница Влада настолько подробно велась, что каждый мог узнать его жизненный путь от продавца-консультанта до "злого покериста". Где только найти хотя бы часок на чтение того, что регулярно добавляли годами?

А вот кто-то нашел. В канун дня рождения Влада последнее сообщение на странице опубликовал его брат:

- Нахожусь в СИЗО. Несколько моих постов стали поводом для возбуждения уголовных дел. Содержание моей страницы используется обвинением и защитой. Страница будет мной удалена, как только появится возможность.

В Центр "Э" УМВД по Ставропольскому краю поступила оперативная информация на Влада, согласно которой на его странице нашли два подозрительных ролика. Ставрополец считал их смешными, а полицейские - порнографическими. Содержание видео, описанное в приговоре, цитирует осведомленный источник "КП-Ставрополь".

- В первой записи была запечатлена реакция людей на акт соития двух женщин в непристойной форме [копрофилия - Прим.]. В ходе дальнейшего расследования также был установлен еще один факт распространения видеозаписи, где был запечатлен акт соития двух мужчин.

Видео появились на странице в 2012 и 2013 годах. И были действительно приватными, пока ВКонтакте не обновил дизайн. Роковое решение разработчиков - открыть видеозаписи пользователей. Аккаунты могли закрыть их обратно, но Влад этого не сделал - или просто не знал, или не придал этому значения. И несколько лет два постыдных ролика висели у него на странице - среди 723 других роликов.

Но что печальнее всего для Влада в этой ситуации - он значился автором видео. Такой была раньше политика добавления роликов в "Мои видеозаписи": все, что ты добавил в "мое", становилось твоим.

- Я зарегистрировался в 2012 году, когда купил первый свой компьютер. На момент времени, который указан в обвинительном заключении, я был начинающим пользователем, подписывался на различные группы, просматривал новостную ленту. Вещи, которые нравились, я добавлял к себе, чтобы потом просмотреть снова. Я предполагал, что опция "добавить к себе" означает, что это подобие личной коллекции. Эти видео были добавлены, а не загружены, - объяснялся в суде Влад.

Но объективного подтверждения его словам не нашлось. Система показывает, что первоисточник роликов - Влад, в описании других авторов нет. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Начались оперативные действия. Например, в ноябре 2020 года полицейские выбрали двух сестер на площади 200-летия Ставрополя и доставили в отдел. Вместе с сотрудником Центре "Э" девушки посмотрели всю ленту с видеороликами Влада, отдельно еще и два этих ролика (одно из них, кстати, заметили как раз во время пролистывания видеозаписей). Вердикт сестер: эти видео - порнография. Такого же мнения оказался и судебный эксперт.

Видео Влада, к слову, по состоянию на сентябрь 2021 года посмотрели в совокупности 124 раза - 58 и 66 просмотров. А на момент оперативно-розыскных мероприятий, проведенных "с участием представителей общественности", у каждого было только 26 и 27 просмотров, следует из текста приговора.

Видео, за которые судили Влада Г.

Владу дали два года условно. Промышленный районный суд Ставрополя считает, что высшего образования обвиняемого было бы достаточно, чтобы разобраться в функциях ВКонтакте. В сентябре 2021 года защита пыталась оспорить решение в Краевом суде, но безуспешно.

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