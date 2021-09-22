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Происшествия22 сентября 2021 16:38

Полицейские показали сестрам из Ставрополя секс-видео и раскрыли преступление

Автора роликов подвели обновления во ВКонтакте
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Ставрополец считает, что эти видео смешные

Ставрополец считает, что эти видео смешные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Ставрополя Влад Г. (имя изменено - Прим.) пользовался ВКонтакте девять лет. Загрузил больше 3 тысяч фотографий, завел 763 друзей. Еще 182 пользователя следили за жизнью ставропольца как подписчики. Страница Влада настолько подробно велась, что каждый мог узнать его жизненный путь от продавца-консультанта до "злого покериста". Где только найти хотя бы часок на чтение того, что регулярно добавляли годами?

А вот кто-то нашел. В канун дня рождения Влада последнее сообщение на странице опубликовал его брат:

- Нахожусь в СИЗО. Несколько моих постов стали поводом для возбуждения уголовных дел. Содержание моей страницы используется обвинением и защитой. Страница будет мной удалена, как только появится возможность.

В Центр "Э" УМВД по Ставропольскому краю поступила оперативная информация на Влада, согласно которой на его странице нашли два подозрительных ролика. Ставрополец считал их смешными, а полицейские - порнографическими. Содержание видео, описанное в приговоре, цитирует осведомленный источник "КП-Ставрополь".

- В первой записи была запечатлена реакция людей на акт соития двух женщин в непристойной форме [копрофилия - Прим.]. В ходе дальнейшего расследования также был установлен еще один факт распространения видеозаписи, где был запечатлен акт соития двух мужчин.

Видео появились на странице в 2012 и 2013 годах. И были действительно приватными, пока ВКонтакте не обновил дизайн. Роковое решение разработчиков - открыть видеозаписи пользователей. Аккаунты могли закрыть их обратно, но Влад этого не сделал - или просто не знал, или не придал этому значения. И несколько лет два постыдных ролика висели у него на странице - среди 723 других роликов.

Но что печальнее всего для Влада в этой ситуации - он значился автором видео. Такой была раньше политика добавления роликов в "Мои видеозаписи": все, что ты добавил в "мое", становилось твоим.

- Я зарегистрировался в 2012 году, когда купил первый свой компьютер. На момент времени, который указан в обвинительном заключении, я был начинающим пользователем, подписывался на различные группы, просматривал новостную ленту. Вещи, которые нравились, я добавлял к себе, чтобы потом просмотреть снова. Я предполагал, что опция "добавить к себе" означает, что это подобие личной коллекции. Эти видео были добавлены, а не загружены, - объяснялся в суде Влад.

Но объективного подтверждения его словам не нашлось. Система показывает, что первоисточник роликов - Влад, в описании других авторов нет. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Начались оперативные действия. Например, в ноябре 2020 года полицейские выбрали двух сестер на площади 200-летия Ставрополя и доставили в отдел. Вместе с сотрудником Центре "Э" девушки посмотрели всю ленту с видеороликами Влада, отдельно еще и два этих ролика (одно из них, кстати, заметили как раз во время пролистывания видеозаписей). Вердикт сестер: эти видео - порнография. Такого же мнения оказался и судебный эксперт.

Видео Влада, к слову, по состоянию на сентябрь 2021 года посмотрели в совокупности 124 раза - 58 и 66 просмотров. А на момент оперативно-розыскных мероприятий, проведенных "с участием представителей общественности", у каждого было только 26 и 27 просмотров, следует из текста приговора.

Видео, за которые судили Влада Г.

Видео, за которые судили Влада Г.

Владу дали два года условно. Промышленный районный суд Ставрополя считает, что высшего образования обвиняемого было бы достаточно, чтобы разобраться в функциях ВКонтакте. В сентябре 2021 года защита пыталась оспорить решение в Краевом суде, но безуспешно.

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