«Когда б имел златые горы»: на Ставрополье вырос список финансовых нелегалов

Фото: Светлана Маковеева.

Громкие истории а-ля «крах финансовой пирамиды Финико», к сожалению, не так уж показательны для населения. Нелегальный рынок финуслуг продолжает существовать как раз за счет тех, кого можно легко увлечь обещаниями о чудо-процентах, гарантированных инвестзаработках и прочими сказками о легких деньгах.

С этого лета появился официальный и регулярно обновляемый перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Пока он только растет - в списке уже свыше 2 тысяч финансовых пирамид, черных кредиторов, нелегальных форекс-дилеров и ломбардов. Причем надо учитывать, что туда не попали физлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся подозрительной финансовой деятельностью, так как законодательно запрещено публиковать их персональные данные.

Но вместе с тем в перечень включены не только организации с офисами, но и интернет-проекты, так как порой создатели финансовых пирамид не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта, используя для привлечения людей социальные сети.

С местной пропиской

С июня, когда этот перечень появился в общем доступе, в нем выросло и число организаций со ставропольской «пропиской». Сегодня их уже 13 - все имеют признаки нелегальных кредиторов. Компании зарегистрированы в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Ипатово, Кисловодске, Ессентуках, Георгиевске и Новопавловске.

К слову, заметим, что в целом в деятельности по предоставлению небольших займов нуждающимся в «коротких» деньгах людям ничего предосудительного нет. Однако все зависит от той модели работы, которой придерживается организация в этой сфере. Ведь далеко не все ведут свой бизнес добросовестно, с соблюдением законодательных требований и не преследуя цель «выжать» как можно больше из каждого клиента.

- Публикация списка показала, что такая информация востребована не только гражданами, но и участниками финансового рынка. На интернет-странице списка можно анонимно подать информацию о финансовом нелегале, и многие из них выявлены как раз по таким сообщениям граждан и профессионального сообщества. Поэтому мы призываем жителей и бизнес Ставрополья: если вы или ваши близкие столкнулись с незаконной деятельностью на финансовом рынке, сообщайте об этом в Банк России и обязательно обращайтесь с заявлениями в правоохранительные органы, - говорит Георгий Тикунов, управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России.

При этом подчеркнем, что в «черном списке» нет компаний, на которые просто поступила жалоба. Любая информация всегда проходит полноценную проверку, и в перечень нелегалов попадают организации, по которым уже собрана необходимая доказательная база. Причем сведения обязательно передаются Банком России в правоохранительные органы. Это необходимо для последующих судебных разбирательств - исключительно по решению суда могут быть закрыты сайты «пиратов» и прекращена их деятельность.

Что в списке

- Общероссийский список был создан, скажем так, для скорости реакции. Он поможет человеку решить, стоит ли доверять компании, которая предлагает выгодные условия и обещает приумножить вашу прибыль. Если вы решили обратиться в финансовую организацию, вам необходимо проверить ее наличие в реестрах легальных участников финансового рынка Банка России и отсутствие ее в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Это займет буквально несколько минут, но позволит сберечь ваши средства, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко.

Ведь действовать сомнительные организации, которые выманивают у людей деньги, могут даже под вывеской ломбардов. Они могут, к примеру, предлагать вложить сбережения под высокий процент - якобы заработать на выдаче займов. Хотя по факту закон запрещает привлечение ломбардами денег от физлиц.

А сколько уловок привлечения вкладчиков используют компании с признаками финансовых пирамид. Их выявляют по всей стране, они существуют как в интернете, так и имеют физические офисы присутствия.

И к слову, нередко таковые маскируются под потребительские кооперативы или потребительские общества, привлекая потенциальных «инвесторов» обещаниями повышенной доходности. И зачастую эти конторы и ограничиваются занятием по сбору денег и не занимаются тем, что обещают - инвестициями или реальной экономической деятельностью, - а лишь привлекают деньги у граждан.

Основной актив основателей пирамид - тысячи вкладчиков, лидеров мнений, подписчиков, которые уже «подсели» на мечту мгновенного выхода на пассивный доход. Их веру монетизируют под соусом очередного инновационного проекта, миссия которого изменить мир. Поэтому прежде чем решиться «хорошо подзаработать», а то и быстро разбогатеть с той или ной организацией задавайте себе критический вопрос, зачем какому-то проекту нужны ваши деньги под десятки, а иногда сотни и тысячи процентов годовых.

Вовремя выйти - это плохой план

- Мы призываем потребителей финансовых услуг быть внимательными и осмотрительными при заключении договоров. Не пользуйтесь услугами организаций с сомнительной репутаций, включенных в предупредительный список, обязательно сверяйтесь с ним. Зачастую люди полагают, что они успеют получить свой «кусочек пирога» и вовремя «выскочить» из пирамиды. Но это заблуждение, - предупреждает Георгий Тикунов. - На пирамиде зарабатывают только организаторы.

Так, мы сейчас наблюдаем это на примере пирамиды Финико, уголовное дело в отношении которой недавно было передано в центральный аппарат МВД. Банк России, по словам Тикунова, выявил эту пирамиду еще в прошлом году и передал все материалы в правоохранительные органы, а СМИ предупреждали об опасности вложения денег в эту компанию. Однако даже после этих предупреждений и многочисленных публикаций в СМИ некоторые люди продолжали вкладываться в Финико. Хотя по факту история грустная.

Компания, по последним данным правоохранителей, обманула более чем на 1 млрд рублей свыше 3 тысяч человек в России и за ее пределами. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».

В Региональном центре финграмотности напоминают, что во избежание риска быть вовлеченными в незаконную финансовую деятельность гражданам, в первую очередь, нужно обращать внимание на наличие лицензии Банка России.

Кроме того, настаивают эксперты, не существует волшебного способа разбогатеть за один день, воспользовавшись услугами какой-либо организации. Подобные обещания - признак того, что ни вложенных средств, ни каких-либо иных денежных средств клиенты не получат.

Как бы завлекательно ни звучали модные сейчас рассказы о сверхприбыльных инновационных проектах с доходностью в несколько десятков процентов, задумайтесь - почему инвесторы ищут деньги практически на улице? Почему им не взять кредит в банке или на площадке краудфандинга под более низкий процент? Ответ, наверное, очевиден…

Больше полезной информации - здесь.