Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Рамзан Кадыров удостоен очередной награды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такую информацию на своей странице в Instagram опубликовал Магомед Даудов.

- Я от всей души поздравляю нашего лидера с этой высокой и заслуженной наградой! Его вклад в дело восстановления мира и стабильности на чеченской земле, а также в развитие экономики и социальной сферы Чечни невозможно переоценить, - прокомментировал Даудов.

Также председатель парламента Чечни разместил на своей странице соответствующий Указ президента РФ. В документе сказано, что Кадыров награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие ЧР и многолетнюю добросовестную работу.

Кстати, ровно 15 лет назад, в 2006 году, чеченский лидер был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Помимо этого Рамзан Кадыров является Героем Российской Федерации (2004), а также награжден орденами Мужества, Почета и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

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Количество наград и званий главы Чечни Рамзана Кадырова превосходит количество лет политика. К своим 44 годам он - генерал-майор МВД РФ, Герой России, обладатель медалей за заслуги в развитии транспортного и агропромышленного комплексов страны, за укрепление уголовно-исполнительной системы, при проведении всероссийской переписи населения он тоже отличился. А еще чеченский лидер - лауреат премии «Россиянин года», заслуженный физкультурник, строитель и защитник прав человека, почетный президента футбольного клуба «Терек» и местной лиги КВН. Есть у главы республики целый ряд духовных наград и титулов. В частности, он является хранителем священных реликвий Пророка Мухаммеда.

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