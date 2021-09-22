Три человека погибли в пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе

Фото с места ЧП: прокуратура СК

В Ставрополе три человека погибли в квартире, где начался пожар. Об этом сообщают ГУ МЧС по Ставропольскому краю и региональная прокуратура.

Фото с места ЧП: прокуратура СК

Сообщение о возгорании в квартире 10-этажного дома на улице Тухачевского поступило в 1:35. Спасатели эвакуировали 20 человек. Входная дверь жилья, откуда пошел огонь, пришлось вскрывать. К двум ночи огонь пожар локализировали, в три ночи было объявлено о полной ликвидации. К работе привлекли 53 человека и 14 единиц техники.

Фото с места ЧП: прокуратура СК

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе - и.о. прокурора Промышленного района Ставрополя.

- По данному факту прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Фото с места ЧП: прокуратура СК

Следственные органы проводят процессуальную проверку.

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