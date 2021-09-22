Погибшим при пожаре в дагестанской гостинице оказался чемпион по борьбе

Мухтар Салманов воспитывался в махачкалинской спортивно-адаптивной школе

Накануне, около 04:00, в дагестанском городе Хасавюрт загорелась двухэтажная гостиница с мансардой. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин.

В трагедии также пострадали шесть человек. Их с серьезными травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Республике Дагестан.

Позже двоих в тяжелом состоянии на вертолете доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.

Как оказалось, одним из погибших в этом пожаре был спортсмен Федерации спорта глухих Республики Дагестан, воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы, неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Салманов Мухтар Рафикович.

В пресс-службе Минспорта республики сообщили, что Мухтару было 18 лет.

- От имени министра по физической культуре и спорту РД Сажида Сажидова соболезнуем родным и близким спортсмена, - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей и потерпевших

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в отеле в Хасавюрте, Республика Дагестан.

Сейчас устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей и потерпевших. Следователи назначили проведение экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сгоревшей гостинице в Дагестане нашли трупы двух мужчин

Из-за пожара пять человек попали в больницу, еще один - в реанимацию (Подробнее)