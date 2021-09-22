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Происшествия22 сентября 2021 20:08

В аварии с маршруткой на Ставрополье погибли два человека

Еще восемь - пострадали
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото с места ДТП: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото с места ДТП: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В ставропольском курортном городе Железноводск вечером 22 сентября 2021 года произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими.

Как сообщил "КП-Ставрополь" источник, легковой автомобиль столкнулся на высокой скорости с маршрутным такси. Скончались два человека. Еще восемь - получили травмы.

Фото с места ДТП: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото с места ДТП: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

- По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение, - комментирует ДТП собеседник, знакомый с ситуацией.

Проводится проверка по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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