В аварии с маршруткой на Ставрополье погибли два человека

Фото с места ДТП: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В ставропольском курортном городе Железноводск вечером 22 сентября 2021 года произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими.

Как сообщил "КП-Ставрополь" источник, легковой автомобиль столкнулся на высокой скорости с маршрутным такси. Скончались два человека. Еще восемь - получили травмы.

Фото с места ДТП: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

- По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение, - комментирует ДТП собеседник, знакомый с ситуацией.

Проводится проверка по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.