За 5 лет в Карачаево-Черкесии построили 7 школ, 11 спортивных объектов и открыли 40 медучреждений

Фото: сайт главы КЧР.

Карачаево-Черкесия издавна славится своими уникальными природными богатствами, самобытной культурой и особым гостеприимством. И с каждым годом республика становится все более привлекательной, причем не только для многочисленных туристов из разных уголков России и зарубежья, но и для инвесторов, готовых вкладывать огромные средства в развитие региона.

Фото: сайт главы КЧР.

Республиканские власти стараются создать для них все необходимые условия, понимая, что от успешной реализации инвестпроектов зависит благополучие всех жителей КЧР, забота о которых - главный приоритет для руководства субъекта.

Для улучшения жизни, повышения уровня благосостояния каждого его жителя в республике ведется планомерная и комплексная работа. И хотя как в экономике, так и в социальной сфере нерешенных проблем немало, список уже сделанного и наметившихся позитивных тенденций постоянно расширяется.

- За последние годы мы построили более 600 социально значимых объектов, и сегодня у нас бюджет на 62 процента социально ориентирован, - сказал на встрече с Владимиром Путиным глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Несмотря на пандемию и введенных из-за нее ограничений, в республике продолжают решать текущие задачи, реализовывать нацпроекты, развивать перспективные направления. В Карачаево-Черкесии строят современные школы и детсады, больницы и поликлиники, дороги и предприятия, обновляют и совершенствуют туристическую инфраструктуру, возрождают сельское хозяйство, улучшают экологию.

Настоящим прорывом стало решение жилищного вопроса. Если в сложном 2020 году по темпам ввода жилья КЧР занимала лишь последнее место, то сейчас, по оценке Министерства строительства Российской Федерации, регион уверенно выходит на третью позицию - 298 тысяч квадратных метров жилья введут в этом году.

Успешно решается и задача по переселению граждан из ветхого, аварийного жилья - Карачаево-Черкесия первой в стране досрочно завершила программу по переселению по 1 января 2017 года. Сейчас совместно с Фондом реформирования ЖКХ готовят к переселению еще 51 дом. А к концу следующего года, когда республика отметит свой 100-летний юбилей, программу планируют завершить полностью.

Особое внимание в республике уделяют развитию здравоохранения. Несмотря на то, что на борьбу с коронавирусом были брошены огромные ресурсы - кадровые и финансовые, в регионе продолжали оказывать всю необходимую плановую помощь, улучшать условия как для медиков, так и для пациентов. С 2016 по 2020 годы здесь ввели в эксплуатацию 40 объектов здравоохранения в 37 населенных пунктах.

Фото: сайт главы КЧР.

Среди них такие важные и крупные объекты, как реконструированный Республиканский перинатальный центр, Республиканская многопрофильная детская больница, онкологический диспансер, поликлиника для взрослых в Черкесске, рассчитанная на 360 посещений в смену, детская поликлиника на 90 посещений в смену, 36 фельдшерско-акушерских пунктов в селах республики.

Благодаря всей этой огромной работе в республике сохраняется естественный прирост населения, а материнская смертность равняется нулю. Показатели младенческой смертности в регионе, в том числе за счет модернизации системы здравоохранения и открытия крупных лечебных учреждений с самым современным и высокотехнологичным оснащением, за последние пять лет удалось снизить почти двое. По продолжительности жизни КЧР с показателем больше 76 лет на 5-м месте в стране!

В приоритете у руководства КЧР и сфера образования. За пять лет, с 2016 по 2020 годы, в республике построили и ввели в эксплуатацию 7 школ в 5 населенных пунктах общей мощностью на 3304 места: школу на 1260 учащихся в микрорайоне № 19 Черкесска; цколу-детсад на 120 учащихся и 40 дошколят в а. Кара-Паго (Абазинский муниципальный район); общеобразовательную школу на 260 учащихся в с. Холоднородниковском; школу на 264 учащихся в а. Псаучье-Дахе (Хабезский муниципальный район); комплекс школа-детский сад на 600 учащихся и 150 дошкольных мест в Черкесске, пристройку к школе № 17 на 400 мест в Черкесске; пристройку к школе на 400 мест в Усть-Джегуте. В рамках федеральных целевых программ и нацпроектов построено 22 дошкольных учреждения в 13 населенных пунктах общей мощностью на 2320 мест.

Успешно развивают в КЧР и такую важную для экономики отрасль, как сельское хозяйство. Как отметил зам главы федерального аграрного ведомства Джамбулат Хатуов, в КЧР есть большой потенциал для развития и животноводства, и растениеводства, и мелиоративного комплекса.

Карачаево-Черкесия в десятке регионов по производству тепличных овощей. Фото: сайт главы КЧР,

Замминистра сельского хозяйства РФ высоко оценил развития АПК республики:

- Мы высоко оцениваем инициативу республики по дальнейшему развития мясного скотоводства, в частности, овцеводства, созданию на территории республики кластера по откорму и специализированному забою через строительство современного мясокомбината... Республика очень авторитетно заявляет себя также в тренде развития овощей, фруктов, ягод. Развитие садоводства в последние годы идут хорошими темпами. Это современные сады, современные технологии и в планах республики на ближайшие 5 лет засадить еще не менее 2 тыс. га. В данном вопросе инструменты поддержки государства будут использовать в полном объеме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей ТУРЧАК:

- Рашид Темрезов уже 10 лет успешно решает задачи развития республики, повышения качества жизни в регионе, у него слаженная, сработанная команда. Считаем, что это достойный руководитель, который сможет многое сделать для Карачаево-Черкесской Республики, благополучия и процветания ее жителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 5 лет в КЧР в рамках проектов «Единой России» построено:

13 яслей для детей до 3 лет 1040 ясельных мест;

114 км объектов газификации;

55 многофункциональных спортивных объектов,

поступило 102 новых автотранспортных средства для медицинских организаций,

передано 7 новых автобусов национальным театрам КЧР для гастрольной деятельности.