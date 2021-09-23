Солдату из Ставрополя в шесть раз ужесточили приговор после жалоб на суд

Романа из Ставрополя взяли под стражу прямо в зале заседания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ставропольский гарнизонный суд пересмотрел уголовное дело против военнослужащего Романа Л. Его обвиняли в смерти мужчины на новогодней вечеринке. Первый приговор отменили после жалобы защиты, но получилось так, что второе решение суда оказалось в разы строже.

Роман вместе с женой сидел в кругу знакомых. Сначала все шло хорошо: пробили куранты, собравшиеся встретили 2021 год шампанским, обещая никогда не ругаться и не завидовать друг другу. Но ближе к утру между подвыпившими мужчинами вспыхнул конфликт. Повод не известен, но пресс-служба суда уточняет, что он был "незначительным".

В шесть утра военный и его обидчик оказались на улице. Свидетели уверяют, что Роман с ссадиной на лице от последней стычки вышел покурить, а потерпевший не хотел оставлять конфликт незаконченным. По данным предварительного следствия, в ходе борьбы обвиняемый нанес не менее трех ударов кулаком по туловищу и не менее двух - по голове. Отчего у потерпевшего разорвался корень брыжейки тонкой кишки, травма осложнилась массивной кровопотерей. Против солдата возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Но позже статью заменили на более мягкую - "Смерть по неосторожности". С помощью судмедэкспертизы выяснили, что к смерти привел только один удар. И насчет того, как он был исполнен, велись споры.

Обвинение уверяло, что Роман случайно ударил потерпевшего ногой, падая на него. А защита акцентировала внимание на показаниях обвиняемого, которые якобы подтверждались экспертизами - якобы это не Роман упал на потерпевшего, а потерпевший рухнул на его колено в ходе борьбы. Соответственно, военный не бил никого и потому должен быть оправдан.

Часть текста из апелляционной жалобы Фото: Варвара АНТОНОВА

Согласно первому решению за май 2021 года, Романа приговорили к году колонии-поселения. Но защита обжаловала решение. Южный окружной военный суд постановил отменить решение. И даже больше - вернуть обвинение, которое установило предварительное следствие. Суд уверен, что удар был.

Ставропольский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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