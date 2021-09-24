Ставропольцев с Днем края и его столицы поздравляют известные земляки

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края:

- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем Ставропольского края! Наш регион славится уникальной историей и богатым культурным наследием, замечательной природой и щедрой землей, известными на весь мир курортами и целебной водой.

Ставрополье - наш общий дом, который мы вместе обустраиваем и развиваем, наполняем заботой и любовью. Ежегодно в Ставропольском крае открываются новые производства, строятся жилье и социальные объекты, благоустраиваются города и села. По всей стране и за ее пределами известны многие ставропольские предприятия, добившиеся успеха в самых разных отраслях.

Спасибо всем, кто вносит свой вклад в благополучие родной земли, кто стремится делать наш край еще более прекрасным и комфортным для жизни. Современное Ставрополье имеет огромный потенциал для развития. Уверен, мы достойно его реализуем.

От души желаю всем жителям Ставрополья крепкого здоровья и счастья. Мира и процветания - нашей родной земле. С праздником, земляки! С Днем Ставропольского края!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин» России, почетный гражданин Ставропольского края, герой труда Ставрополья:

- Дорогие мои ставропольцы! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего родного Ставропольского края! Очень хочется, чтобы в этот праздничный день каждый ощутил свою причастность к нашей общей истории, наполненной яркими и драматическими событиями, серьезными успехами и достижениями. Чтобы каждый ставрополец проникся чувством особой благодарности к земле, на которой живет.

Наш край прекрасен, нам есть чем гордиться и к чему стремиться! У нас великолепная природа, самобытная культура, колосящиеся поля и цветущие сады, отличные дороги, уникальные курорты, успешно развивающиеся медицина и образование, хорошеющие с каждым годом улицы и парки.

На Ставрополье реализуются масштабные инвестпроекты, появляются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния жителей, улучшаются условия для их профессиональной и творческой реализации. Строятся современные школы, дома и больницы, открываются новые предприятия, преображаются здравницы Кавминвод. Мы все стараемся внести в это свой посильный вклад.

Хочу сегодня выразить искреннюю признательность всем труженикам края и особенно ставропольчанкам - активисткам женского движения, неравнодушным и самоотверженным, всегда готовым прийти на помощь страждущим. В нужный момент вы там, где очень ждут поддержки и внимания, а порой и просто доброго слова! Спасибо вам и всем, кто участвует в наших акциях добра. Мира и тепла вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия!

Сергей ПЕРЦЕВ, глава Минераловодского городского округа:

- Без громких речей и масштабных мероприятий, но мы отметим наш общий праздник - словами искренней благодарности родной земле и людям, которые своим добросовестным трудом и любовью ее преображают.

Экономика края успешно развивается, в жизнь претворяются серьезные проекты, в городах и селах Ставрополья возводятся современные дома, школы, больницы, предприятия, культурные учреждения, появляется все больше комфортных и красивых мест для отдыха, занятий спортом.

У нас есть все, чтобы жить с верой и оптимизмом, брать новые высоты, осуществлять свои заветные мечты. И я от всей души желаю, чтобы впредь все позитивные тенденции сохранялись, а наша жизнь менялась только к лучшему. Будьте здоровы и счастливы!

Олег ШАТОХИН, председатель СПА «Колхоз им. Ворошилова» (Новоалександровский район), и коллектив:

- Дорогие земляки! Сердечно поздравляем с нашим общим праздником - Днем Ставропольского края! Мы гордимся нашей прекрасной малой родиной и счастливы от причастности к ее успехам и достижениям.

Наше Ставрополье хорошеет день ото дня, развиваются все сферы экономики, по многим направлениям регион занимает лидирующие позиции, жизнь на щедрой ставропольской земле становится комфортнее и безопаснее. И в этом - заслуга каждого добросовестного и ответственного труженика.

От всей души желаем всем жителям крепкого здоровья, мира, добра, взаимопонимания, личной и профессиональной самореализации, а нашему замечательному краю - процветания!