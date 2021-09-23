Россиянин погасил 723 штрафа, чтобы продолжить таксовать на авто за 14 млн рублей

Житель Моздока с 2019 года не платил штрафы за неправильную парковку и превышение скорости Фото: Иван МАКЕЕВ

Проштрафившийся лихач из Северной Осетии заплатил приставам 838 900 рублей, чтобы продолжить заниматься... частным извозом!

В это трудно поверить, но 39-летний должник из Моздока работает водителем такси на престижной иномарке «Mersedez-Benz S 63 AMG». Начальная стоимость автомобиля - от 14,6 млн рублей (!). Всего за 3,5 секунды машина разгоняется до 100 км/ч. Под капотом - около 600 лошадиных сил (!).

Такой «Mersedez» может гнать со скоростью 250 км/ч. Как тут не вспомнить знаменитую серию фильмов «Такси» про Даниэля Моралеса, забавного владельца высокоскоростного автомобиля «Peugeot 406».

На сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия - Алания говорится, что владелец «Mersedez-Benz S 63 AMG» больше 600 раз нарушил правила дорожного движения: неправильно парковал машину и превышал скорость. Так и накопил задолженность под 1 миллион рублей.

- Нарушитель не стремился к своевременному погашению долга, а наличие многотысячной задолженности по административным штрафам ГИБДД неудобств ему не доставляло. Однако должнику все же пришлось исполнить требования исполнительного документа в полном объеме, - говорится в сообщении на портале ведомства.

За раз должник погасил весь долг за выписанные ему с 2019 года 723 штрафа. Причем с учетом исполнительного сбора. Потому что в один прекрасный день приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы России и управлении транспортным средством, «создав трудности в работе».

При этом «КП-Ставрополь» ответили в пресс-службе ФССП, возможно, частным извозом житель Моздока занимался на другом автомобиле. Но мы больше склоняемся к тому варианту, что дорогостоящий солидный автомобиль сдавался в аренду с водителем на свадьбы и за хорошую плату подавался важным гостям к аэропорту Владикавказа. Соответствующие объявления с похожей иномаркой «КП» нашла на популярном сайте интернет-продаж.